Az Utódlás, a Schitt’s Creek és a Watchmen az Emmy nagy nyertesei

Az HBO Succession (Utódlás) című sorozata nyerte a legjobb drámának járó Emmy-díjat a vasárnap este az interneten tartott díjátadón. A sorozat ezen kívül még három fontos díjat nyert, Jeremy Strong alakításáért kapott díjat (legjobb férfi főszereplő drámasorozatokban kategória), míg Jesse Armstrongot a forgatókönyvéért (drámasorozatok között) ismerték el. Az Utódlás kapta a legjobb rendezésért járó díjat: Andrij Parekh rendező vehette át az elismerést. A drámai sorozat kategóriákban a legjobb női főszereplő Zendaya (Euphoria) lett, ezzel ő lett a kategória eddigi legfiatalabb győztese is. A legjobb női mellékszereplő Julia Garner (Ozark), míg a legjobb férfi mellékszereplő Billy Crudup (The Morning Show) lett.







Vígjátéksorozat kategóriában tarolt a Schitt’s Creek című kanadai sorozat, az összes fontos díjat megkapta. A legjobb vígjátéksorozatnak járó Emmy-díj mellett a legjobb női főszereplőnek járó elismerést (Catherine O'Hara), a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat (Eugene Levy), a legjobb forgatókönyvért járó díjat (Daniel Levy), a legjobb rendezés (Andrew Cividino és Dan Levy), a legjobb férfi mellékszereplő (Daniel Levy), és a legjobb női mellékszereplő (Annie Murphy) díjait is besöpörte.







A minisorozatok és tévéfilmek között is az HBO-nak termett a legtöbb babér. A legjobb minisorozat a Watchmen lett, míg a legjobb tévéfilm a Bad Education. Mindkettő HBO-s műsor. A Watchment emellett többször díjazták a legjobb minisorozatnak vagy tévéfilmnek járó kategóriákban. A sorozat kapta a legjobb férfi mellékszereplőnek (Yahya Abdul-Mateen II), a legjobb forgatókönyvnek (Damon Lindelof és Cord Jefferson) és a legjobb női főszereplőnek (Regina King) járó elismerést. A minisorozatok vagy tévéfilmek között a legjobb férfi főszereplő Mark Ruffalo (I Know This Much Is True) lett, a rendezéséért pedig Maria Schradert (Unorthodox) tüntették ki, míg a legjobb női mellékszereplő díját Uzo Aduba (Mrs. America) kapta.







Ezen kívül saját kategóriájában győzött a Last Week Tonight with John Oliver, a RuPaul's Drag Race, a Saturday Night Live is. A legjobb dokumentum vagy nem fikciós sorozat a Michael Jordan történetét feldolgozó The Last Dance lett. Az összes díjazottért ide érdemes kattintani. (nytimes.com)

