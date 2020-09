Ma van a magyar dráma napja: a szatmárnémeti Harag György Társulat egy héten át ünnepel

Az idén egy héten át, online előadásokkal is ünnepli a magyar drámairodalmat a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata, amely két koprodukcióval jelentkezik és a társulat korábbi előadásait vetíti bérletes nézőinek az interneten - közölte hétfőn, a magyar dráma napján a teátrum.



Bessenyei Gedő István társulatigazgató elmondta, hogy a magyar dráma napján általában zsúfolt házzal játszanak, de az idén a járványügyi intézkedések miatt alig negyedháznak játszhatnak. Ez a kényszerhelyzet indította a társulatot arra, hogy időben és térben is kiszélesítse az idei megemlékezést, így egy héten keresztül nemcsak több helyszínen, hanem a virtuális térben is megszólítsa közönségét a klasszikus és kortárs magyar drámairodalom fontos alkotásaival.



Hétfőn Szatmárnémetiben a Mihai Raicu Társulattal közösen színpadra viszik A 0. kilométerkőnél című előadást, Nagyváradon pedig ugyanezen a napon mutatják be a Szigligeti Társulattal közös Gyerekjáték című produkciójukat.



A magyar dráma napját követően egy héten keresztül minden nap egy-egy archív előadásfelvételt osztanak meg bérletes nézőikkel. A közönség újranézheti egyebek mellett a legendás 1974-es Rút kiskacsát, amelyet Szabó József Ódzsa rendezett, Móricz Zsigmond Sári bíróját, amelyet 1979-ben Kovács Ádám állított színpadra, Háy János A Senák című darabjának Lendvai Zoltán által 2005-ben rendezett előadását, a Rideg Sándor és Tímár Péter szerzőpáros Indul a bakterház című darabjának Árkosi Árpád által 2007-ben színpadra állított produkcióját, valamint Örkény István Tóték című darabját Sorin Militaru 2016-os rendezésében. A zárónapon Füst Milán Boldogtalanok című művének Radu Afrim által 2011-ben színpadra állított produkciója lesz megtekinthető.



A bérlettel nem rendelkező színházbarátok számára vasárnap éjfélig marad elérhető a társulat YouTube-csatornáján négy, már korábban feltöltött, ugyancsak magyar dráma alapján készült előadás felvétele: Móricz Zsigmond Rokonok (rendező Babarczy László), Barta Lajos Szerelem (rendező Keresztes Attila), Hatházi András Manka (rendező Hatházi András), Visky András Pornó (rendező Visky András), valamint Spiró György Helló, doktor Mengele! (rendező Lendvai Zoltán) című műveinek szatmári bemutatói.



Szombaton és vasárnap újra jelentkezik élőben a társulat, amely az Északi Színházban Szőcs Géza Raszputyin című darabját viszi színre Sardar Tagirovsky rendezésében.



A magyar dráma napját 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik annak emlékére, hogy 1883-ban a Nemzeti Színházban ezen napon volt az ősbemutatója Az ember tragédiája című drámai költeménynek. (MTI)

