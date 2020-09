Dragomán György és Szabó T. Anna nyitják az Írók az iskolában szeptemberi kiadását

Két sikeres év után, amelynek során 15 magyar és román író találkozott marosvásárhelyi diákokkal, a Podium Egyesület által szervezett Írók az iskolában projekt ismét megszervezésre kerül idén ősszel.



A szervezők a kialakult helyzethez igazítják a projektet, annak reményében, hogy akárcsak az irodalomban, a valós életben is bármilyen akadályt legyőzhetnek szolidaritás és jóakarat révén.



Az idei évben Dragomán György, Szabó T. Anna, Hristina Doroftei, Radu Țuculescu, Szabó Róbert Csaba, Márton Evelin, Ioana Nicolaie és Radu Vancu lesznek a projekt résztvevői. Ők három-három irodalomórát fognak tartani a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, a Művészeti Líceumban, a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceumban, a Gheorghe Sincai Technológiai Líceumban és az Al. Papiu Ilarian Nemzeti Kollégiumban Marosvásárhelyen.



Akárcsak eddig, az írók most is szabadon dönthetik el, hogy miként szervezik meg óráikat. A kötetlen beszélgetés az óra keretén belül segít majd a diákoknak közelebb kerülni a kortárs irodalomhoz, amely szinte teljesen hiányzik a tantervekből. A diákoknak lehetőségük nyílik megismerni az írókat, mint embereket, kérdéseket tehetnek fel nekik, és betekintést nyerhetnek az írói műhelytitkokba.



A világjárvány miatt, az író-olvasó találkozókra most online kerül sor, de azért a szervezők remélik: meghívottaik lelkes hozzáállása és nyitottsága pótolni fogja az online kommunikáció okozta hiányosságokat.



Az író-olvasó találkozót Dragomán György és Szabó T. Anna nyitja. Velük szeptember 24-én találkozhatnak az érdeklődő diákok a marosvásárhelyi Művészeti Líceum és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum.



Az előző két év során, a marosvásárhelyi diákok 15 íróval és írónővel találkoztak és beszélgettek. A meghívottak között volt: Székely Csaba, Alina Nelega, Medeea Iancu, Attila Bartis, Crista Bilciu, Demény Péter, Gabriela Feceoru, Elise Wilk, Vida Gábor, Kali Ágnes, Tudor Ganea, Alex Văsieș, Láng Orsolya, Marin Mălaicu-Hondrari és László Noémi.



A Podium Egyesület által szervezett Írók az iskolában projekten eddig kb. 1000 diák, 24 tanár és 7 líceum vett részt. (közlemény/hírszerk.)





