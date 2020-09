Mozgalmas és színes programkínálattal kezdőik szerdán a 4. Manus Őrkői Cigánytalálkozó

Szeptember 30. és október 4. között szervezik meg a koronavírus-járvány miatt őszre halasztott Manus Őrkői Cigánytalálkozót, amely a szervezők ígérete szerint a későbbi időpont ellenére sem veszített az ígért lendületből: színes folklórbemutatókkal, mozgalmas programpontokkal várják az érdeklődőket. A sepsiszentgyörgyi eseménynek ez lesz a negyedik kiadása.



A szervezők közleménye szerint az augusztusról szeptember végére átütemezett Manus Őrkői Cigánytalálkozó négy napon át kínálja a színes roma kultúra népszerűsítését célzó, illetve a találkozás jelentőségét hangsúlyozó eseménypontokat. A rendezvény első napján (szept. 30.) déli 12 órától szentmisével és az őrkői Szerencsekerék avatásával indul a program, majd délutánra Sepsiszentgyörgy belvárosába, a Szimpla Kávézóba várják az érdeklődőket. Utóbbi helyszínen 17 órai kezdettel Fodor Kele Ákos irodalmi műsorát követhetik nyomon, majd 19 órától a Manus Jazz nevű formáció koncertjére következik.





fotó: Bán József

Október első napján, csütörtökön a már jól megszokott helyszínre, a Borvíz utcai halastavak mellé költözik a rendezvény, ahol délelőtt 11 órától a vásártér kialakítása zajlik, illetve a délutáni órákra bográcsozást és közös örömzenélést terveznek a szervezők.Péntektől igazi programdömpingre számíthatunk a Manus fesztiválhelyszínén: a délelőttönként kezdődő Cigány vásár keretében többek közt kézműves workshopokon vehetnek részt az érdeklődők, de a spontánul szervezett turkáló és a kirakodóvásár termékei közül is lehet válogatni. A hétvége folyamán délutánonként gyerekfogprogramokkal is készülnek a szervezők. A Manus Játszótéren szervezett foglalkozásokon többek közt origamira, festésre, zsonglőrködésre, vásári játékokra és kalandparkozásra is lehetőség lesz.Szintén folyamatos programpontként a cigány témákra összpontosító előadások, illetve a szakmai párbeszédek is helyet kapnak a Manuson. Szombat este 7 órától például azáltal vezetett,című kerekasztal-beszélgetésre és demonstrációra kerül sor. A hétvége folyamán ugyanakkor számos érdekességre is számíthatunk: a filmvetítések mellett bemutatkoznak majd a fiatal roma tehetségek, lesz villámcsődület, Cigány Taxi, színházi előadás, kézműves bemutató és verselés is. A rendezvényen hangsúlyos szerepet kap ugyanakkor a mozgás és a sport, így a házigazdák többek közt lóversenyt és focimérkőzést is szerveznek.A szervezők szerint az esti koncertek és táncbemutatók miatt is érdemes kilátogatni a hétvégén a Manus Bórvíz utcai helyszínére. Péntek este például a Manus Jam Session keretében Olivér és bandája fog zenélni, majd este fél 10-tőla koncertjére következik. Szombaton az Amenkha Őrkői Táncegyüttes és, aelődöntőse fog színpadra lépni, ezt követően a Maros megyei Ave Amentza Romale nevű formációt hallgathatjuk meg, az estét pedig Tomy és a Romafest élő koncertje zárja. Vasárnap este fél 9-től a már visszatérő fellépőnek számító Nadara fog színpadra lépni, a koncertet pedig Cigány táncház és Gyorgyi Dzsipo Diszkója követi.A szervezők felhívják az érdeklődők figyelmét, hogy a rendezvény ideje alatt, naponta 15 és 23 óra között Cigány Taxi üzemel. Az oda-vissza közlekedő lovas szekéren a Három Rózsától a Manus helyszínéig juthatnak el a résztvevők.