Egészségügyi miniszter: jelenleg nem indokolt a szükségállapot újbóli bevezetése

Jelen pillanatban nem indokolt a szükségállapot újbóli bevezetése, a koronavírus terjedésének fékezése érdekében azonban be kell tartani az egészségügyi óvintézkedéseket - nyilatkozta pénteken Nelu Tătaru.



Az egészségügyi miniszter azt mondta, csak a szabályok betartásával lehet fékezni a vírus közösségi terjedését és csökkenteni a napi új esetek számát.



Megkérdezték tőle az újságírók, okot adhat-e az aggodalomra, hogy pénteken ismét meghaladta a kétezret az új megbetegedések száma.



"Azok számára, akik nem hiszik és nem értik, aggodalomra adhat okot, a többiek legyünk még elővigyázatosabbak" - válaszolt.



Ludovic Orban miniszterelnök szerint ugyanakkor, minél inkább nő a koronavírusos betegek száma, annál inkább fokozódik az újabb korlátozások bevezetésének kockázata.



Pénteki nyilatkozatában a miniszterelnök rámutatott, a különféle járványügyi felmérések alapján a kormány fokozatosan lazító intézkedéseket vezetett be, "hogy működjön a gazdaság", és ezzel párhuzamosan tájékoztató kampányt indított az egészségügyi óvintézkedések betartásának fontosságáról. "Az új esetek számának növekedését csak az egészségvédelmi szabályokat betartó személyek számának növelésével lehet megállítani" - fogalmazott.



A kormányfő hangsúlyozta, az ellenőrzések szigorítását kérte az illetékes szervektől, és jövő héttől naponta jelentést fog kapni az ellenőrzésekről.



"Ne vegyék semmibe a veszélyt: minél inkább nő a szabályokat be nem tartók száma, annál nagyobb a vírus terjedésének kockázata, és minél inkább nő a napi új megfertőződések száma, annál inkább fokozódik az újabb korlátozások bevezetésének kockázata" - nyomatékosította Ludovic Orban. (agerpres)





