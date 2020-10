Új helyszínen kezdődik szerdán a 28. Alter-Native

Szerdán kezdődik a 28. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál, amelynek a koronavírus-járvány miatt idén rendhagyó módon nem a Kultúrpalota, hanem a marosvásárhelyi Nyári Színház ad otthont.



Ebben az évben is sok jó rövidfilmből álló, hétórás versenyprogram, számos román és magyar játékfilm várja a mozgóképek kedvelőit, de koncertek, kiállítás és felolvasószínházi előadás is szerepel a szemle programjában, amely megtalálható az alternativeiff.ro weboldalon és a fesztivál Facebook-oldalán.



Idén a fesztivál minden napjára érvényes bérlet nem vásárolható, csak napi jegy, ennek ára 15 lej. Jegyvásárlásra lehetőség van online (www.biletmaster.ro), a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház jegypénztáránál (hétfőtől péntekig 12 és 18 óra között), illetve a helyszínen, a program kezdése előtt egy órával (szerdától péntekig CSAK 15 és 16 óra között, szombattól vasárnapig CSAK 11 és 12 óra között).



A koronavírus-járvány nemcsak a fesztivál helyszínét változtatta meg, hanem néhány óvintézkedés betartását is kötelezővé teszi a látogatók számára:



Minden résztvevő számára kötelező a szájat és az orrot eltakaró védőmaszk viselése a rendezvény teljes időtartama alatt;



A belépés a jegyek elektronikus leolvasása és érintésmentes lázmérés után történik; azok a személyek, akiknek a testhőmérséklete meghaladja a 37,3 Celsius-fokot, illetve akik légúti megbetegedés tüneteit mutatják (köhögés, tüsszentés, orrfolyás), nem léphetnek be a rendezvény területére;



A rendezvény teljes időtartama alatt kötelező az 1,5 méteres fizikai távolság tartása, valamint a ki- és bejárási rend betartása az irányjelzéseknek megfelelően;



A hűvösebb időre való tekintettel a nézők hozhatnak magukkal saját plédet, takarót;



A ki-be járkálás minimálisra csökkentése érdekében javasoljuk, hogy hozzanak maguknak enni- és innivalót, a helyszínen nincs lehetőség élelmiszer vagy italok vásárlására. (közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!