Az ETV Sajtóprés című mai műsorában terítéken a járvány, a szigorítások és az aktuálpolitika

Kulcsár Árpád, a Transindex közéleti újságírója, szerkesztője is vendége lesz a ma este nyolc órakor kezdődő Sajtóprés című magazinműsornak. Kövessék a műsort az Erdély TV képernyőjén és Facebook oldalán!



Sorra dőlnek meg a negatív rekordok a hazai korona-számokat illetően. 2000 fölött a napi fertőzöttek mérlege és csúcson az intenzív osztályokon kezelt páciensek száma. A hatóságok szigorításokat vezetnek be, a járványügyi szakemberek az egészségügyi rendszer megroppanásától tartanak, de mi van a számok mögött? Hogyan fog folytatódni az oktatás, és lesznek-e év végén parlamenti választások? A vírushelyzet mellett terítékre kerülnek a legfontosabb aktuálpolitikai események is Kulcsár Árpáddal, a transindex.ro újságírójával, Lorenzovici László egészségügyi menedzserrel, Novák Csaba Zoltán szenátorral és Vincze Loránt EP-képviselővel az Erdély TV Sajtóprés műsorának asztalánál Farkas István vezetésével.







Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!