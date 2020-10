Kölcsey Levente Szünet című filmje nyerte a 28. Alter-Native fődíját

Kölcsey Levente Szünet című filmje nyerte a marosvásárhelyi 28. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál fődíját, amelyet a a város önkormányzata ajánlott fel - közölték vasárnap a szervezők.



A vasárnap véget ért seregszemlén több filmet is díjaztak, így a zsűri különdíját az orosz Dina Velikovszkajának ítélték Kapcsolatok című alkotásáért. A legjobb diákfilmnek járó, Aáry-Tamás Lajos magyarországi oktatási ombudsman által felajánlott Töltőtoll-díjat Almási Zsolt kapta a Figyelj már oda! című magyar filmért.



Simó Sándor emlékdíjban részesült a legjobb elsőfilmért a lengyel Piotr Milczarek Eső című alkotása. Ezt a díjat a seregszemlét szervező Maros megyei Magyar Demokrata Ifjak Szervezete (Madisz) ajánlotta fel a marosvásárhelyi önkormányzat támogatásával.



Összesen 806 alkotást neveztek be a megmérettetésre, ebből az előzsűri 39-et válogatott be a versenyprogramba. A kiválasztott filmeket húsz országból küldték be, közülük 10 magyar, 3-3 pedig romániai, spanyol, francia gyártású volt. Műfajukat tekintve 19 animáció, 17 kisjátékfilm, kettő dokumentumfilm, egy kísérleti film.



Az idei fesztivált korábban tartották meg a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások miatt, a fesztivál rövidebb volt, kevesebb programmal, emellett a fesztivál nagyzsűrije online bírálta el az alkotásokat. A zsűri tagja volt Milos Itic szerbiai filmrendező, filmkritikus, Tudor Cristian Jurgiu, Titus Muntean, Tóth Barnabás és Kocsis Ágnes filmrendező és forgatókönyvíró, valamint Visky Ábel filmrendező. (mti)

