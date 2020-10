A kolozsvári néprajz képzés a 30 éves évfordulóját ünnepli

A kolozsvári BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézete a szak 30 éves évfordulóját különböző előadásokkal és beszélgetésekkel fogja megünnepelni.



A néprajz szakos képzés 1990 őszén Péntek János egyetemi tanár kezdeményezésére indult újra Kolozsváron, amiről október 16-án, pénteken emlékezik meg a tanszék. Az esemény a járvány miatt az online térbe szorul, így az érdeklődök és a néprajz barátai a Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének közösségi média oldalán követhetik.



Az esemény programja:

10.00–13.00

Megnyitó: Dr. Szabó Á. Töhötöm intézetvezető



Köszöntések:

- Dr. Soós Anna, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Tagozatáért felelős rektorhelyettese

- Dr. Ioan-Rareș Moldovan, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja

- Szurovszky Katalin konzul, Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár



Előadás

Dr. Péntek János: A néprajz szakos képzés indulásának és kiépülésének kegyelmi időszaka

- Magyarországi társintézetek videóüzenetei, köszöntései



Az elmúlt három évtized áttekintése

Keszeg Vilmos: 30 év történései az oktatásban

Tánczos Vilmos: Új paradigmák a csángókutatásban: a MNAI és a KJNT 1990 utáni eredményei

Czégényi Dóra: Oktatás- és kutatástörténet a szakdolgozatok tükrében

Csiki Réka – Könczei Csilla: Nyílt szemináriumok, diákfilmklubok és filmfesztiválok a BBTE Néprajz és Antropológia Intézete és a Tranzit Ház közös szervezésében

Jakab Albert Zsolt: A tanszék és a KJNT közös teljesítménye: a könyvkiadás

Nagy Ákos: Diákgyűjtések a KJNT archívumában

Szabó Á. Töhötöm: A tanszék intézményközi kapcsolathálója és kapcsolatai

Tasnády Erika énekel



15.00–19.00 Online hallgatói és véndiák-találkozó, beszélgetések-

- 15.00–15.40 Népi kultúra, néptánc, színpad, fesztivál. Varga Zoltánnal, a Kalotaszeg Legénytársulat tagjával Szabó Á. Töhötöm beszélget.

- 15.40–17.20 A néprajzi szaktudás igényeltsége, érvényesítésének esélyei az erdélyi társadalomban. Volt hallgatóinkat Rostás Péter István kérdezi. Résztvevők: Both Zsuzsa (nemezműves, néptáncoktató),

Fosztó László (kutató), Kádár Kincső (egyéni vállalkozó), Kinda István (muzeológus), László Eszter (irodavezető), Ozsváth Imola (tanár), Vajda András (egyetemi oktató).

- 17.20–18.00 Vizualitás, kamera, etnográfiai film és etnográfiai kutatás. Plájás Ildikó Zongával (Leideni Egyetem, vizuális antropológia mesteri program) és Veraart Orsolyával (filmrendező, vizuális antropológus, CinéTrans) Könczei Csilla beszélget.

- 18.00-18.50 Film: Részletek vetítése Plájás Ildikó Zonga: Párbeszédek az ingoványban/Dialoguri de baltă/Swamp Dialogues (2015, 53 perc) és Veraart Orsolya: A természet embere és én/Omul naturii și eu /Man of Nature and Me (2013, 37 perc) című filmjéből

18.50–19.00 Zárszó. Szabó Á. Töhötöm





A Transindex Péntek Jánossal – sok más mellett – a tanszék alapításáról itt beszélgetett:

(hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!