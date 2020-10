Budapest díszpolgára lesz a Transindex szerzője, Tamás Gáspár Miklós filozófus

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a magyar főváros két előző vezetőjének Demszky Gábor és Tarlós István volt főpolgármestereknek a díszpolgárrá avatásáról is döntött, illetve ezeken kívül további hat díszpolgári címet adományoz a főváros a közelmúltban a Fővárosi Közlöny 2020. október 12-i száma szerint. Ez alapján díszpolgári címet kap még Kenedi János író, történész, Koncz Zsuzsa énekesnő, Molnár Piroska Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, továbbá a filozófus, író Tamás Gáspár Miklós, valamint (posztumusz) a 2019-ben elhunyt Térey János író és a szintén tavaly meghalt XVII. kerületi polgármester, Riz Levente is.



A két korábbi főpolgármesternek még egy évvel ezelőtt ígérte be a díszpolgári címet, ezt tartotta most be Karácsony Gergely. „A magyar önkormányzatiság születésének 30. évfordulója méltó nap volt arra, hogy Budapest korábbi főpolgármestereinek díszpolgári címmel fejezzük ki tiszteletünket és nagyrabecsülésünket. Nem csak az egyiknek, nem csak a másiknak. Nem csak miattuk, magunk miatt is. Hiszen, ha velük képesek vagyunk méltányosak lenni, talán egymással is sikerülni fog. És akkor talán a közéletben és a közbeszédben sem csak a bántó vádaskodás, csak a lenéző minősítgetés lesz a norma” – írta Facebook-bejegyzésében néhány hete a főpolgármester.



Tamás Gáspár Miklós (Kolozsvár, 1948) filozófus, esszé- és közíró rendszeresen publikál a Transindex Plakátmagány című rovatában. Életútjának rövid összefoglalója és legfontosabb műveinek jegyzéke a Romániai magyar irodalmi lexikon szócikkében itt olvasható. A magyarországi és romániai közéltre odafigyelő és arra kritikusan reflektáló szerző 1995-ben a Open Society Foundations alkotói díját kapta meg; 2005-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével (polgári tagozat) tüntették ki „kiemelkedő tudományos és oktatói munkássága, publicisztikai és közéleti tevékenysége elismeréseként”.



