In Memoriam Marius Tabacu: üres teremben rendkívüli koncerttel búcsúzik a kolozsvári filharmónia

Október 16-án rendkívüli koncerted ad a kolozsvári filharmónia a nemrég elhunyt Marius Tabacu, néhai igazgatójuk emlékére.



Az este 19:00-kor kezdődő koncert két fórumon is követhető lesz online, azaz a Radio România Muzical közösségi média felületén, illetve a Transilvania Filharmónia Facebook-oldalán is nézhető, hallgatható lesz. Eredetileg a Román Közszolgálati Televízió (TVR) kolozsvári stúdiója is közvetítette volna, de a szervezők jelezték, hogy ez elmarad különböző járványügyi intézkedések miatt.



Mi mindenképp tenni fogjuk, amit tennünk kell: Marius Tabacunak fogunk zenélni, és zenével átkísérjük a túlsó oldalra. A hangversenyterem teljesen üres lesz, de reméljük virtuálisan és szellemben minél többen leszenek velünk - írja a filharmónia a közösségi médián.





A hangversenyen műsoron lesz:Ünnepi mise Mária királynő halálára, Dido búcsúja a Dido és Aeneas című operából;5. szimfóniájának Adagietto tétele;Pavane egy infánsnő halálára;Rekviem – Pie Jesu ária;3. Szimfónia, gyászinduló;Istenek alkonya, gyászinduló.Vezényel, szólista, szoprán. (