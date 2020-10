A szeptemberi kiadás után most 10 napos online vetítéssel jelentkezik az Astra Filmfesztivál

Az Astra Filmfesztivál 2020-as kiadása hibrid formátumban zajlik: szeptember 4-13 között megtartották a szabadtéri részt Nagyszebenben, a fesztivál második részében pedig egy online verzióra kerül sor.



A virtuális fesztivál során mintegy 42 filmet láthat a romániai közönség 10 nap alatt.



Október 16-án kezdődtek a vetítések, és október 25-ig, vasárnapig lehet válogatni a különleges alkotások közül. A nemzetközi filmek román, a román filmek pedig angol felirattal vannak ellátva. Egy filmet 10 lejért lehet megtekinteni, de bérlet is váltható. Egy szekció bérleti ára 50 lej, a teljes fesztiválra pedig a Festival Pass pedig 100 lej -tehát gyakorlatilag mind a 42 film elérése biztosított ezzel az összeggel.



A fesztiválprogram 4 részre van csoportosítva. „A dokumentumfilm erősödő hangjai” című versenyszekcióban 10 európai film száll versenybe, amelynek alkotói kitűntek az előválogatás során eredeti meglátásukkal, azzal a bátorsággal, amellyel kényelmetlen témákhoz nyúltak, illetve a dokumentumfilmes nyelvezetet megújító merészségükkel és a megfelelő perspektívakiválasztásával is.



A Közép- és Kelet-Európa címet viselő szekció olyan non-fikciós dokumentumfilmeket mutat be, amelyek szerzői felismerik és átültetik filmre az egykori szovjet blokk mai országainak sajátos valóságát, amelyet nap mint nap tapasztalhatunk a kommunizmus bukása óta.



A ROMÁNIA versenyszekcióban 11 film szerepelt a fesztivál szeptemberi kiadásában, ebből most 7 vetítenek le a szervezők az online alkalomkor is. A témák közül megemlíthetjük a külföldre emigrált románok történeteit, a korrupció és az ellene való küzdelem bátorságát, a digitális világot az új szabályaival, az idősebb generáció történeteit, az identitáskeresést, a hagyományok felkutatását.



Az AFF MEMORABILIA szekció pedig 11 kitűnő dokumentumfilmet mutat be azok közül, amelyek láthatók voltak az Astra Film Fesztivál valamelyik kiadásán. Néhányan díjat is nyertek, akkor amikor bemutatásra kerültek, mások pedig a megvalósításuk kreativitásának köszönhetően díj nélkül is megmaradtak a közönség emlékezetében. A filmeket az Astra Filmfesztivál Archívumából választják ki, amely megközelíti a 30 ezer címet: a világ minden tájáról begyűltek ide a dokumentumfilmek a fesztivál 27 éves működése alatt.



További részletek a vetítésre kerülő alkotásokról, illetve az online zajló járulékos programokról elérhetők a fesztivál honlapján. (közlemény)



