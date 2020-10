A holokauszt-túlélő nagyváradi Harsányi Zimra naplóját vitte színre a bukaresti zsidó színház

A koronavírus-járvány árnyékában tartottak premiert a bukaresti Állami Zsidó Színházban. Harsányi Zimra erdélyi magyar írónő kamaszkori naplóját, A téboly hétköznapjai című művet vitték színpadra a román fővárosban. A Párizsban 2010-ben elhunyt nagyváradi születésű írónő 14 évesen került az auschwitzi, majd a plaszowi koncentrációs táborban, élete fiatalkori megrázkódtatásait írja le ebben a műben, ami több világnyelven is megjelent.







A szerző A szerző

Harsányi Zimra (Nagyvárad, 1929. jún. 29.), aki később Novák Anna néven közölte írásait, próza- és színműíró. Középiskoláit szülővárosában kezdte; 1944-ben családjával együtt deportálták. Tanulmányait a koncentrációs táborból szabadulva, Nagyváradon fejezte be 1948-ban, majd a Bolyai Tudományegyetemen lélektan szakos képesítést szerzett. Az ötvenes évek első felében Bukarestben élt. Itt vált ismertté Kovácsék c. 4 felvonásos színművével, amelyet 1955-ben első ízben román fordításban mutattak be. A darab magyarul 1955-ben, románul az azt követő évben (Preludiu, 1956), orosz fordításban Moszkvában 1958-ban jelent meg. Állami Díjjal is kitüntették, de kevéssel utóbb kirekesztették az irodalomból.



A hatvanas években Magyarországra költözött. Itt jelent meg családi nevén lágernaplója (A téboly hétköznapjai. Bp. 1966). Ezt később, miután Németországba telepedett át, német fordításban (Reinebeck bei Hamburg 1967), majd Franciaországba költözve, franciául (Párizs 1982, 1991) is kiadták.





Az életrajzi kötetet, amely a koncenctrációs táborokban lejegyzett emlékeit, naplójegyzeteit dolgozta fel, már megjelenése idején elismeréssel fogadta a kritika."Ha ennek az írásnak valamilyn okból más címet kellene adnunk, azt írhatnánk: egy fiatal lélek története. Egy léleké, aki kamaszlány korában került a pokolba: egy lágerbe. Középiskolás volt a deportálás idején, a napló egykorú. Írójára jellemzően kevés külső történést tartalmaz, inkább reflexiókat jegyez fel: hogyan hatott rá az otthon elhagyása, a magányosság sok ezer ember között, az embertelenség, a lágeréletben eltorzult lelkek. A napló értékét éppen ez a szubjektivitás adja. Megdöbbentő és megkapó írás, hatása elemi erejű: dokumentum - irodalmi szinten" – írták róla.



Annak ellenére, hogy a magyar megjelenése után több világnyelvre is lefordították az életrajzi művet, románra csak a 2000-es évek elején lett lefordítva, tehát a román közönség számára gyakorlatilag ismeretlen a szerző is, a kötet is.





„Még mindig magunkon hordozzuk azokat a sebeket, sérüléseket, amiket nem közvetlenül mi szereztünk, de itt vannak velük továbbra is. Azért, hogy megértsük, mennyire fájdalmasak a múlt emlékei, fel kell azokat idéznünk, bármennyire is fájóak, bármennyire is tetszik ez nekünk vagy sem” - mondta el az Euronewsnak a bukaresti színház vezetője, Maia Morgenstern, akit a legtöbben Mel Gibson Krisztus-filmjében nyújtott Szűz Mária alakításából ismernek.





Jelenet az előadásból. Fotó: AFP

Jelenet az előadásból. Fotó: AFP

A színésznő fontosnak tartotta, hogy a bemutató a fokozódó járványhelyzet ellenére sem maradjon el, hiszen a román holokauszt emléknap, és a Kristályéjszaka évfordulója közötti hétvégére tervezték a premiert. A színházban szigorú egészségügyi intézkedéseket vezettek be.„Minket, engem is érint a kialakult helyzet, mint minden embert, és mint előadóművészt egyaránt. Kicsit meg vagyok zavarodva, tele vagyok kétségekkel: a legfontosabb az egészség, és az emberélet megóvása, de közben fenn akarom tartani az egzisztenciámat és a művészeti tevékenységemet is” - magyarázta a színigazgató-színész.A bukaresti színház premierjén korlátozott számú néző vehetett részt, azonban az érdeklődők online is követhették a magyar származású írónő művéből készült megrázó darabot.