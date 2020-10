Bajna György és Zsigmond Attila filmje kapta az első díjat a Kaptár dokumentumfilm-szemlén

Idén, sok más rendezvényhez hasonlóan, virtuális térbe költözött a második kiadásához érkezett Kaptár dokumentumfilm-szemle is. A Kovászna Megyei Művelődési Központ által szervezett mustrára 16, Romániában készült alkotást neveztek be, amelyeket az intézmény, valamint a Székelyföld Napok Facebook oldalán mutattak be az érdeklődőknek, illetve a sepsiszentgyörgyi Művész mozi is műsorára tűzte azokat. A fesztiválra benevezett versenyfilmeket Buglya Sándor, Balázs Béla-díjas filmrendező, a Magyar Művészeti Akadémia film- és fotóművészeti tagozatának vezetője és Péterffy András, Balázs Béla-díjas filmrendező, a Dunatáj Alapítvány elnöke értékelték a virtuális térben.



Első díjat nyert Bajna György és Zsigmond Attila A Fili karnagya című filmje, második helyezést ért el Simó Ibolya két alkotása: Tomi, Ervin és az iskola, valamint a Falu fessön. A harmadik díjat Nagy Viktor Oszkár Tündérország (Ferenc útja) című filmje kapta, az MVM Energy Románia és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának különdíjával pedig Daczó Katalin és Daczó Dénes A völgy hangja című alkotását jutalmazták. (közlemény)

