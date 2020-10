Hétvégi online mozival tér vissza a Filmtettfeszt kolozsvári műsora

Bár a Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle idei kiadását a szervező Filmtett Egyesület kénytelen volt megszakítani Kolozsváron egy stábtag pozitív koronavírus-tesztje miatt, a szeptemberi hétvégére betervezett filmek egy részét október legvégén, november legelején lehet majd megnézni.



Mivel a mozik a kincses városban is bezárni kényszerültek, a filmek online lesznek elérhetőek a Filmtettfeszt honlapján és a projektet befogadó Művész Mozi online felületén.



A Filmtettfeszt hagyományaihoz híven az online vetítések is ingyenesek lesznek, a filmek elérhetőek lesznek a megadott időintervallumban bármely romániai IP-címről, eredeti nyelven, román felirattal.



A Filmtettfeszt Online műsora



OKTÓBER 31., SZOMBAT



10:00–20:00 Ifjúsági film

Bácskai Lauró István: Keménykalap és krumpliorr (1978)

A Vadliba kisdobos őrs tagjai szövetkeznek az állatkertből ellopott kismajmok felkutatására. Megpróbálják rendbe hozni, amit a rakoncátlan, rendbontó felnőttek elrontottak. Minduntalan keresztezi útjukat az álruhás, intrikáló Bagaméri, az elátkozott fagylaltos, aki szeretne hozzáférni a majmokért beígért jutalomhoz.



19:00–24:00

Zolnay Pál: Fotográfia (1972)

Két fiatalember, az egyik fényképész, a másik retusőr, vándorfotósként a vidéket járja. Céljuk, hogy mesterségüket őszinte hivatásnak tekintve, a felismerhetetlenségig agyonretusált képek helyett az ember igazi arcát, beszédes mozdulatait, árulkodó tekintetét örökítsék meg, tehát szembesítsenek a valósággal. Útjukon különféle emberekkel kerülnek kapcsolatba, akik inkább a valóság hazug képmását, „szebb” önmagukat akarták látni. Eközben különös emberi sorsok is feltárulkoztak, indulatok uralta mélységekkel, tragédiákkal. Ezek közül legmegrázóbb a Nyerges házaspár története. A film bekerült a Magyar Művészeti Akadémia minden idők legértékesebb magyar játékfilmjeit listázó, 53 magyar film nevű válogatásába.



kísérőfilm:

Ulrich Gábor: Dűne (2020)

A hangok, mint tanúk. Átmosódnak emlékeken és félálmokon, eldönthetetlen, valóságosak-e. Hullámzás képzelet és valóság között. Ringatózó képek az elmében, pulzáló, sötét érzések.

Egy szörnyű titok a sejtjeinkben dúló szélben.

(Karafiáth Orsolya)

Kádár Melinda: A forrás és a torony (2019)

Amikor az ökoszisztémát éltető forrás elapad, segélykérése beindít egy folyamatot, mely a világ összes erőforrását egy torony megépítésére fordítja. Ez látszólag romboló hatással van a környezetre, a toronynak azonban nincs más célja, mint a forrást újraindítani.



NOVEMBER 1., VASÁRNAP

19:00–24:00 Nagyjátékfilm

Kísértetek vonata: egy hátborzongató história magyar és román változata

A film az Arnold Ridley színműve és Bíró Lajos forgatókönyve nyomán 1931-ben készült The Ghost Train című, Walter Forde által rendezett angol film remake-je, amely az eredetiből átvette a katasztrófajelenetek snittjeit. A Lázár Lajos rendezte magyar filmet 1933. április 12-én mutatták be. A filmből ugyanebben az évben román nyelvű verzió is készült a Hunnia filmgyárban. A 65–70 perces magyar és román filmet egybevágva mutatjuk be, hiszen nincs annál izgalmasabb, mint egymás mellé tenni ugyanannak az alkotásnak a két különböző változatát. A remake-ekből egybeszerkesztett film Kővári Szabolcs munkája.



NOVEMBER 2., HÉTFŐ

19:00–24:00 Nagyjátékfilm

Hajdu Szabolcs: Békeidő (2020)

A Békeidő egy filmantológia, több, egymásba kapcsolódó történettel. Különböző emberi viszonyokban járja körül a dominancia és kiszolgáltatottság kérdését, képzelet és valóság határán, legyen szó párkapcsolatról, barátságról, szülő és gyerek, állam és polgár viszonyáról. A cselekmény egy éjszaka alatt zajlik, és több fő történetszálat ötvöz, melyek újabb történetek és karakterek felé ágaznak el: egy protestáns pap és családja közötti konfliktus; egy politikai aktivista nő tizenéves lányának kalandjai; egy középkorú színész és a felesége házassági válsága, valamint egy híres színházrendező és fiatal pártfogoltjának története.

Kísérőfilm: Darabos Éva: Pá kis panelom (2019)



A film elején főszereplőnk arról értesül, hogy hamarosan el kell költöznie otthonából, amely egy panelházban található. A felkavaró hír hatására elöntik az érzelmek. Búcsúkönnye betonnehéz monolittá fejlődik, amelynek becsapódásával egy fiktív körkép kezdődik a karakterünk számára hamarosan múlttá váló telepi életről.



További információkért keresd fel a filmtettfeszt honlapját.

