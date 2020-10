Az online térben zajlik a Roma hősök - IV. Nemzetközi Roma Színházi Fesztivál

A Független Színház Magyarország október 21-december 9. között negyedik alkalommal rendezi meg a világ egyetlen nemzetközi roma színházi találkozóját - ezúttal az online térben.



A fesztivál előadásai szerdánként 19:00 órától online tekinthetőek meg, majd az „előadások” után közönségtalálkozókra is sor kerül a virtuális térben.



A fesztiválprogram "minden eddiginél tágabb képet ad az európai roma színházi önreprezentáció milyenségéről" - hívja fel a figyelmet Balogh Rodrigó, a fesztivál főszervezője, a Független Színház Magyarország művészeti vezetője. Idén romániai, ukrajnai, ausztriai, németországi és magyarországi csapatok mutatkoznak be.



Minden előadás magyar és angol felirattal is látható lesz. Az előadásokat ezen a Youtube-csatornán lehet követni.



"A fesztiválon évről évre mutatkoznak be roma társulatok, eddig Magyarországon még nem látott előadásokkal. A cél, hogy minél több roma hőstörténetet és a roma színház sokszínű értékeit bemutassuk. Az egész világ nehéz időszakot él meg, amikor még inkább szükségünk van hősökre" - áll a beharangozóban.



"Érdekel, hogyan vált milliárdossá egy romániai virágáruslány? Hogy mire képesek a roma cyber-boszorkányok? Milyen kihívásokkal kell szembesülnie a gyerekét egyedül nevelő, zsákfaluban élő, pénzkölcsönzéssel foglalkozó asszonynak? Milyen az élet egy osztrák menekülttáborban? Hogyan él túl egy roma közösség a második világháború idején Ukrajnában? Miért érezheti magát odúban élő állatnak egy roma művész? Hogyan lesz valakiből roma létére sikeres színházi alkotó? Vagy éppen, hogy vészeli át a karantén időszakát egy roma család, amelynek tagjai Európa eltérő országaiban élnek? Akkor kövesd te is a Roma Hősök Fesztivált minden héten a saját nappalid foteljéből! Engedd be a saját otthonodba a roma hősöket, akik hétről-hétre meglepnek majd történeteikkel" - írják.



„Az elmúlt évszázadokban roma, cigány és traveller közösségek, ha valamit alaposan megtanultak ezen a kontinensen, akkor az a váratlan helyzetekre való gyors reagálás és alkalmazkodás. Az idei Fesztivál hívószavai a túlélés és a boldogulás. Ahogy mindenki másnak a pandémia időszakában, úgy nekünk is bőven van erről mondanivalónk, ami könnyen lehet, hogy számos ponton azonos a nézők megélt élményeivel és tapasztalataival. Bízunk abban, hogy a drámák erőt és hitet adnak a nézőknek a mindennapokhoz” – nyilatkozta Balogh Rodrigó. (hírszerk)

