Online szervezik a marosvásárhelyi könyvvásárt is

Online térbe kényszerült az idei, november 12-e és 15-a között zajló Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár – jelentették be a Nemzeti Színház bejárata előtt tartott sajtótájékoztatón a rendezvény szervezői.



Az általuk küldött közleményből kiderül, az idei könyves szemle mottója az Otthon vagy, amely még a koronavírus-járvány előtt született, arra utalva, hogy mindenki, aki részt vesz a vásáron, otthon érzi magát.



„Ezt a mottót a szójáték lehetőségével élve most másképp kell értelmeznünk, mindenki, otthonról a vásárban érezheti magát” – hangzott el. A szervezők arra törekednek, hogy lehetőséget teremtsenek mind a könyvkiadók, mind pedig az olvasóknak a virtuális találkozásra, ami ha csak részben is, de pótolni tudja azt az egyediséget, amit a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár az elmúlt két évtizedben jelentett.



“Februárban kezdtük el az idei vásár szervezését, akkor még abban bízva, hogy a teljesség jegyében zajlódhat a könyves szemlénk, márciusban azonban már kénytelenek voltunk négy forgatókönyvben gondolkodni. Egy szokásos teljes, beltéri vásárban, egy kültéri teljes vásárban, egy beltéri korlátozott vásárban és egy online térbe helyezett rendezvényben” – idézte fel Káli Király István. A Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár főszervezője hangsúlyozta, ragaszkodtak ahhoz, hogy a járványhelyzet ellenére se maradjon el a vásár, „hiszen ami egyszer elmarad, tekintve az elmúlt évek hagyományát, újraindítani roppant nehéz.”



Idén kimondottan az erdélyi magyar könyvekre, az erdélyi magyar szerzőkre fektetik a hangsúlyt a marosvásárhelyi könyvvásár szervezői. Három különböző napnak három különböző témája lesz: 100 év transzilvanizmus, és ami utána jön; Külön utak és keresztutak; Pályakezdők és befutottak kapcsolata.



„Többszörös erőfeszítés árán sajnos hányada sikerélménynek leszünk a megélői, de ezzel kell beérnünk ebben a rendkívüli helyzetben. A különleges viszonyok ellenére igyekeztünk a lehető leggazdagabb programot összeállítani az online térben zajló vásár mellé” – fogalmazott Káli István.



„Úgy gondoljuk, hogy a könyvvásárral, ha a mi szerény eszközeink révén is, de ráirányítjuk a figyelmet arra, hogy az erdélyi magyar könyvkiadás, az erdélyi magyar szerzők is válságos helyzetben vannak a koronavírus-járvány következtében, nemcsak azok a gazdasági húzóágazatok, amelyekről a média nap mint nap beszámol” – érvelt a vásár megszervezésének a fontossága mellett Szepessy Előd, a társszervező Marosvásárhelyi Kulturális Központ elnöke.



Az erdélyi magyar írókról és könyvkiadásról szóló programok a maguk teljességében online, élőben lesznek követhetők a vásár Facebook-oldalán. A könyvvásár honlapján az erdélyi kiadók újdonságaiba pillanthatnak bele, valamint elérhetik a kiadók online boltjait, ahonnan a tervek szerint vásári jellegű kedvezménnyel vásárolhatják meg a kiadványokat.



„Azt szeretnénk, ha idén is minél többen vásárolnának könyvet, amit biztonságos körülmények között házhoz szállíttatnak a kiadók, hisz az olvasás eddig is otthon történt. Ennek érdekében erdélyi írókat, jeles személyiségeket kértünk fel, hogy népszerűsítsék az erdélyi szerzőket, kiadókat és könyveiket.” – mutatott rá Szepessy Előd.



A vásár szervezői idén sem feledkeztek meg a fiatal olvasókról, a gyerekekről. „A nagysikerű Olvasd el, és játssz velünk! olvasóvetélkedőnk részben online zajlik, így fel sem merült az, hogy idén elmaradjon.” – mondta Makkai Kinga a könyvvásár gyerekprogramjainak a szervezője.



Tájékoztatása szerint idén több mint 200 csapat jelentkezett a versenyfelhívásra, ők már túl vannak az elődöntőn.



„A járványhelyzet nem teszi lehetővé, hogy fizikailag, műhelymunkán találkozzanak a döntős csapatokat, ezért a feladatlapok utolsó, nehezített pontja alapján választjuk ki a nyerteseket, a jutalmakat pedig postai juttatjuk el a győzteseknek.” - magyarázta a gyerekprogramok felelőse. Kiemelte, hogy a személyes író-olvasó találkozók elmaradnak ugyan, de online felületen a rendezvény mind a négy napján egy-egy kortárs magyar gyerekkönyvszerzővel beszélget, amit a gyerekek is követhetnek. (közlemény)





26. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár

Irodalmi program

Mottó: Otthon vagy





November 12., csütörtök



100 év transzilvanizmus és ami utána jön



13,00–14,00 Olvasd el, és játssz velünk! – Az őrzők – Berg Judittal beszélget Makkai Kinga

14,00–14,30 – Versfélóra: Páskándi Géza versei Gyéresi Júlia előadásában.

14,45 – 15,15 – A Koinónia Kiadó könyvbemutatója – Visky István A századik című kötetéről a szerzővel Deé Lukács Éva beszélget.

15,30 – 16,00 – Irodalomtörténeti előadás – Balázs Imre József: 100 év erdélyi magyar irodalma.

16,15 – 17,00 – Versek mindenkinek: 100 év Erdély magyar költészetéből, Gáspárik Attila összeállításában és rendezésében, a Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata művészeinek előadásában.

17,15 – 17,45 – Örökségünk a muníciónk – Labancz Dávid és a marosvásárhelyi slammesek.

18,00 – 19,00 – Fórumbeszélgetés: 100 év transzilvanizmus és ami utána jön. Vitaindító: Markó Béla, meghívottak: Balázs Imre József, Borcsa Imola, Fekete Vince, Vida Gábor.

19,15 – 20,45 – Felolvasószínház: Kornis Ottó – Salamon László: Paradies kisasszony, Gáspárik Attila rendezésében.





November 13., péntek



Külön utak és keresztutak – Egymás mellett és együtt Erdélyben



13,00–14,00 Olvasd el, és játssz velünk! – Erik és a legfelső utáni emelet – Maksai Kingával beszélget Makkai Kinga

14,00–14,30 – Versfélóra: Rafi Lajos erdélyi roma költő versei Gyéresi Júlia előadásában.

14,45 – 15,15 – A Mentor Könyvek Kiadó könyvbemutatója: Soós István Manófittyem naplója című kötetéről a szerzővel és Kiss Borával, a könyv illusztrátorával Kovács András Ferenc beszélget.

15,30 – 16,00 – A Hargita Kiadó könyvbemutatója: Molnár H. Lajos Volt egyszer egy udvar című, a Székely Könyvtár sorozatban megjelent kötetéről, illetve a sorozat újabb köteteiről Molnár Vilmos szerkesztővel Zsidó Ferenc beszélget.

16,15 – 16,45 – A Mentor Könyvek Kiadó könyvbemutatója: Káli István Áll az ördög, s csodálkozik című kötetéről a szerzővel a könyv szerkesztője, Zsidó Ferenc beszélget.

17,00 – 17,45 – Versek mindenkinek: Erdélyi román és szász költők versei, Káli István, Kocsis Francisco és Markó Béla összeállításában, Gáspárik Attila rendezésében, a Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata művészeinek előadásában.

18,00 – 19,00 – Fórumbeszélgetés erdélyi fordítók részvételével: Erdélyi keresztutak. Vitaindító: Demény Péter, meghívottak: Dósa Andrei, Kocsis Francisko, Mihók Tamás, Szonda Szabolcs.



November 14., szombat



Alkotókedv és műteremtés a mai erdélyi magyar irodalomban

Befutottak és pályakezdők



12,00–13,00 – Olvasd el, és játssz velünk! – Cseresznyeliget titka – Wéber Anikóval beszélget Makkai Kinga

14,00–14,30 – Versfélóra: Fiatal erdélyi magyar költők versei, Borsodi László, Fekete Vince és Kovács András Ferenc válogatásában, Gyéresi Júlia előadásában.

14,45 – 15,15 – A Pro-Print Kiadó könyvbemutatója: Örökség és kötelék. Szabó Gyula emlékezete. Lövétei Lázár Lászlóval, a könyv szerkesztőjével Nagy László beszélget.

15,30 – 16,00 – A Lector Kiadó könyvbemutatója: Egyed Emese Daphne ideje című kötetéről a szerzővel a könyv szerkesztője, Gálfalvi Ágnes beszélget.

16,15 – 16,45 – A Bookart Kiadó könyvbemutatója: Gálfalvi György Világszélen című kötetéről a szerzővel Markó Béla beszélget.

17,00 – 18,00 – Fórum: Irodalmi barátságok. Egymásra hatásról a múltban és a jelenben. Vitaindító: Demény Péter, meghívottak: Egyed Emese, Gálfalvi György, Karácsonyi Zsolt, Lövétei Lázár László.

18,15 – 20,15 – Az irodalom kortalan asztalnál. Pályakezdők faggatnak elismert erdélyi szerzőket.

• 18,15 – 18,45 – Kovács András Ferenc és Sánta Miriam

• 19,00 – 19,30 – Egyed Emese és André Ferenc

• 19,45 – 20,15 – Vida Gábor és Serestély Zalán



November 15., vasárnap



12,00–13,00 – Olvasd el, és játssz velünk! – Gáz van – Kertész Erzsivel beszélget Makkai Kinga



