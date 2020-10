Temesvár és Veszprém egyszerre lesznek Európa kulturális fővárosai 2023-ban

Az Európai Parlament döntése értelmében halasztást kap Temesvár, és 2023-ban lesz Európa Kulturális Fővárosa. A halasztásról szóló javaslatot nemrég az Európai Bizottság nyújtotta be.



A javaslat szerint a pályázatot korábban elnyert városok a koronavírus által támasztott nehézségek közepette (mit ahogyan az utazási korlátozások, vagy a vírussal szembeni védekezés) lehetetlen helyzetbe kerültek volna.



A halasztás érelmében Újvidék (Szerbia) 2022-ben (a korábbi 2021 helyett), 2022-ben Temesvár és Eléfszina (Görögország) 2023-ban (a korábbi 2022 helyett) fogják megkapni a címet. A 2020-as nyertesek, azaz Rijeka és Galway a megkezdett projekteket 2021 áprilisáig fejezhetik be.



Simona Neumann, a Temesvár Európa Kulturális Fővárosa Egyesület vezetője arról számolt be a hely sajtónak, hogy már volt egy találkozó az EP kulturális szakbizottságával, ebben a 2023-ban megvalósítandó programok jelenlegi állását mutatták be.



2019-ben már elfogadtak pályázatokat kulturális szereplőktől hamarosan találkozni fognak velük, hogy újrabeszéljék a halasztás fényében a projekteket, de ki fognak írni új pályázatokat is. Várhatóan az új kiírások május-június környékén fognak megjelenni.



2023-ban ugyanakkor nemcsak a görög és a román város, hanem a magyarországi Veszprém is viselni fogja a tisztséget. (hírszerk.)





