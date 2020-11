Rendszeressé válnak a brighellás foglalkozások a szatmári színház bábtagozatán

A Harag György Társulat Brighella Bábtagozata az elmúlt években rendkívül népszerű nyári táborokat szervezett, ám a járványhelyzet miatt erről idén kénytelenek voltak lemondani.



Viszont ezeknek a táboroknak a hangulatát idézték meg azok a foglalkozások, amelyeket október 26. és 30. között tartottak az Iparosotthonban található bábszínházi teremben. Sajnos a koronavírus-járvány ezekre is rányomta a bélyegét: rövidített programmal,csökkentett létszámmal és a járványügyi előírások szigorú betartásával lehetett ezeket megtartani.„A kisiskolások őszi szünetében 6-11 évek korú gyerekeknek rendeztünk foglalkozásokat, amelyeken a kézműveskedés mellett a zene és a színház is fontos szerepet kapott. A gyerekek szélcsengőt, ajtókopogtatót és kollázstechnikával összeállított képetis készítettek, de olyan meditációs hangszereket is megszólaltattak, amelyek nem feltételeztek különösebb zenei tudást, mégis csodálatos zenei élményt produkáltak. A gyerekkekkel életkoruknak megfelelő drámajátékokat játszottunk, de beszélgettünk akülönböző anyagok sokféle felhasználási módjáról és a környezetvédelemről is” – mondja, a bábtagozat vezetője.A gyerekek körében aratott nagy sikeren felbuzdulva a foglalkozásokat tartóés Bandura Emese elhatározták, hogy rendszeresítik ezeket:

ezentúl csütörtökönként 17 és 19 óra között várják az alkotó kedvűgyerekeket.

Aki részt venne ezeken a foglalkozásokon, az előregisztrálhat az artproject2015@yahoo.com-os emailcímen. A helyek száma korlátozott, ugyanis minden résztvevőnek saját eszközöket biztosítanak, ezzel is csökkentve az esetleges járványügyi kockázatot.