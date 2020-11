Elhunyt Szőcs Géza költő

67 éves korában elhunyt Szőcs Géza József Attila- és Kossuth-díjas költő, volt kulturális államtitkár.



Az Irodalmi Jelen szerkesztősége mély fájdalommal tudatja, hogy szeretett főmunkatársa, Szőcs Géza tragikus hirtelenséggel elhunyt. Nyugodjon békében! Közzétette: www.irodalmijelen.hu – 2020. november 5., csütörtök

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy a Magyar PEN Club elnöke, Szőcs Géza költő ma este elhunyt. Emléke legyen áldott! Közzétette: Magyar PEN Club – 2020. november 5., csütörtök

Orbán Viktor miniszterelnök kulturális főtanácsadója októberben került koronavírus-fertőzéssel kórházba.Szőcs Géza Marosvásárhelyen született 1953-ban. Édesapja Szőcs István, újságíró, kritikus; édesanyja Márton Ráchel műfordító. A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen végzett magyar–orosz szakon 1978-ban. 1974–1977 között az Echinox című háromnyelvű diáklapot szerkesztette. 1977–1981 között az Igazság című napilap irodalmi munkatársa volt. 1979–1980 között Sütő András javaslatára egy évig Herder-ösztöndíjas volt Bécsben.1981–1982 között Tóth Károly Antallal, Tóth Ilonával és Ara-Kovács Attilával szerkesztette az Ellenpontok című szamizdat kiadványt. Ennek következtében a román államvédelmi hatóság (Securitate) többször is letartóztatta és bántalmazta. 2012-ben derült ki, hogy apja is a Securitate ügynöke volt, jelentett róla.1985-től a kolozsvári Irodalomtörténeti és Nyelvészeti Intézet kutatója, 1986-tól Genfben újságíró, 1989-től a Szabad Európa Rádió budapesti irodáját vezette, és a Magyar Napló munkatársa volt.A rendszerváltás után visszatelepült Kolozsvárra, ahol újságot írt és politizálni kezdett: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség főtitkára, valamint parlamenti képviselő lett, 1991-től 1993-ig a párt politikai alelnöke.Jelen volt Erdélyben és Magyarországon: egyebek mellett elnökölte az Erdélyi Híradó Könyv- és Lapkiadó Kft.-t, tagja volt a Magyar Szemle szerkesztő-bizottságának. 1996-ban bekerült a Duna TV-t felügyelő testületbe. 2010-től államtitkár, 2011-től a Magyar PEN Club elnöke, 2012-től egészen haláláig a miniszterelnök kulturális főtanácsadója volt.Szőcs Géza halálhírét az Irodalmi Jelen folyóirat és a Magyar PEN Club is közölte.