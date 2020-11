Több ezer euróért árverezik el a James Bond-filmek plakátjainak példányait

Mindössze néhány nappal az örök 007-es ügynök, Sean Connery halála után a Bond-filmek eredeti moziplakátjai kerültek kalapács alá Londonban.



A Dr. No poszteréért 20 ezer eurót is fizethet jövendőbeli tulajdonosa."Több szempont alapján dől el, mennyire értékes egy plakát. A filmcím döntő jelentőségű. Nyilvánvaló, hogy a régebbi filmek eredeti plakátjaiból jóval kevesebb maradt meg épségben. A Connery által megformált Bond-figurák a hatvanas, hetvenes években születtek, így logikus, hogy egy ilyen plakát ritkaságnak számít. Akkoriban még nem gyűjtötték őket, így csak kevés maradt meg belőlük" - magyarázta, a Sotheby's aukciós ház filmplakát-szakértője.A poszter-aukció a hét végén zárul. Ezen a héten egyébként Bond szülőatyjának,nek az eredeti kéziratait is elárverezik - ugyancsak a brit fővárosban. Fleming a titkos ügynök kalandjainak összesen 14 epizódját írta, ezeket 36 nyelvre fordították le és csak a szerző haláláig 50 millió példányt adtak el belőlük. (euronews)(Címlapfotó: a Sotheby's aukciós ház oldala