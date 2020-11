Csütörtökön online térben várja az erdélyi olvasókat a 26. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár

Az utolsó simításokat végzik a 26. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár szervezői – a színház előcsarnokában több ezer kötet tornyosul, a kiadók rendezgetik standjaikat, helyükre kerülnek a díszletelemek. Békeidőben ezzel a mondattal kezdődne ez a közlemény, a koronanavírus-járvány február 26-i romániai megjelenése azonban idénre átírta a terveinket, ahogy ezt a szöveget is.



A nehézségek ellenére úgy döntöttünk, hogy nem adjuk fel, hisz közel három évtizedet szenteltünk a kultúrának és az irodalomnak, és természetesen a mindenkori olvasónak. Bebizonyítjuk, hogy az irodalom és az irodalmi élet él, a nehézségek ellenére is. Az idei könyvvásáron hangsúlyosan Erdélyre koncentrálunk, azt mutatjuk meg a nyomtatott betűk szerelmeseinek, hogy a pandémia nem tántorította el az erdélyi írókat, költőket az alkotástól és a gazdasági nehézségek ellenére van újdonság az erdélyi könyvkiadók asztalán. Az elmúlt időszakban több olyan kisfilmet is készítettünk, amely az erdélyi kiadók legfrissebb könyveit népszerűsíti. Kérésünkre erdélyi szerzők saját köteteikből olvastak fel, illetve a köz- és kulturális élet ismert személyiségei ajánlják az erdélyi szerzők művei közül a számukra legkedvesebbet.Idén nem lakhatjuk be a színházat, de beköltözhetünk valamennyi kultúraszerető erdélyi otthonába. Az erdélyi magyar írókról és könyvkiadásról szóló programok minden nap déltől estig a maguk teljességében online, élőben lesznek követhetők a vásár Facebook-oldalán. Az idei, online térbe kényszerült könyves szemle mottója az Otthon vagy, amely még a koronavírus-járvány előtt született, arra utalva, hogy mindenki, aki részt vesz a vásáron, otthon érezheti magát. Ezt, a szójáték lehetőségével élve, most másképp kell értelmeznünk, mindenki, otthonról a vásárban érezheti magát. A 26. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár oldalán kedvükre válogathatnak az élőben, online közvetített, az erdélyi irodalomra és szerzőkre koncentráló programok közül.Bár idén nem lesz részünk a vásári hangulatban, a vasarhely.ro honlapot úgy szabtuk át, hogy egyszerűen, néhány kattintással vásárolni lehessen az erdélyi könyvkiadók idei kínálatából. A könyvbarátokat arra biztatjuk, hogy nézzenek szét a Kiemelt Könyvek menüre kattintva, használják a baloldali szűrő lehetőségeket (lásd Könyv Kategóriák, Ár Kategóriák és Kiadók), hogy könnyebben megtalálják azt a kiadót és kiadványt, amit keresnek. Minden könyv mellett található egy „Megvásárolom” gomb, erre kattintva a látogatókat átirányítjuk a kiadó oldalára, ahol megrendelhető és biztonságos körülmények között házhoz érkezik a kiválasztott könyv. Idén tehát csak a vásárlás történik online térben, az olvasásra továbbra is otthon kerül sor. Támogassuk együtt az erdélyi magyar szerzőket és könyvkiadókat. Vigyázzunk egymásra, hogy jövőre békeidős körülmények között találkozhassunk, és együtt ünnepelhessük a táguló Gutenberg-galaxist.