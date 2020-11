Online ünneplik Udvarhelyen a magyar nyelv napját Koszikáék verses-zenés összeállításával

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont idén is megünnepli a Magyar nyelv napját. A jelenlegi korlátozásokat figyelembe véve, a székelyudvarhelyi kulturális központ ezúttal online zenés irodalmi műsorral ünnepli a magyar nyelvet. A verses-zenés összeállítást Koszorus Krisztina Koszika összeállításában november 13-án pénteken 17 órától mutatják be a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont Facebook oldalán. Az online térben fellépők: Koszorus Krisztina Koszika – ének, Cári Tibor – zongora, Szász Csaba – gitár, Vaughn Roberts – trombita.



Koszorus Krisztina Koszika neve ismerősen csenghet a zeneszeretők fülében, sokféle műfajban, több zenei megmozdulás kapcsán hallhattunk róla és láthattuk színpadon. Hallhattuk duóban Szász Csabával, akinek kíséretében legjobb énekes díjjal illették három dzsessz-fesztiválon, a Tiberius vonósnégyessel, akikkel közös tangóműsorukat Kanadába is meghívták, vagy zenekarával, a HotShots-szal, akikkel minden fesztivált végigmuzsikáltak.Cári Tibor Románia szinte minden színházával együttműködött az elmúlt időszakban, kétszer illették Uniter díjjal színházi előadásokba írt zenéiért, van egy Tango Orchestra nevű tangó zenekara és Kor-társak c. projektjében magyar és román költők verseit zenésíti meg.A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont felkérésére a Magyar Nyelv Napjára közös előadást készítettek elő, amely magyar költők feldolgozott verseit, saját dalokat és néhány népdalfeldolgozást tartalmaz, kiegészülve Szász Csabával gitár- és Vaughn Roberts új-zélandi származású trombita-művész zenei kíséretével.

Műsoron többek között:



Nemes Nagy Ágnes: Szomj (megzenésítette Koszorús Krisztina és Szász Csaba)Petőfi Sándor: A szabadsághoz (megzenésítette Fehér Csaba és Koszorús Krisztina)Csíki bossaKalotaszegi swingKoszika & The HotShots: DélibábKoszika & The HotShots: Hangolj rám!Koszika & The HotShots: Olvasni jó!Örkény István – Balázs Attila: Öngyilkos tulipán (megzenésítette Cári Tibor)Kovács András Ferenc: Hajnali csillag peremén (megzenésítette Cári Tibor)Székely Csaba: Téged akkor isBalázs Attila – Shakespeare: És hogyha meghalokHamvas Kornél: SmeraldinaAz online műsort a https://www.facebook.com/hagyomanyorzokozpont, illetve a hagyomany.ro oldalakon.