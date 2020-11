Élőben közvetített bemutatót tart az Andrei Mureșanu színház

Az „Andrei Mureșanu” Színház élőben közvetíti az Alexandru Dabija által rendezett „Két élőhalott” („Doi morți vii”) Vasile Alecsandi komédiát a Vstage felületén - áll a színház közleményében.



"Az előadást, melyet márciusban mutattunk be, olyan érdeklődés övezte, hogy a bemutatóra már a promóciós kampány megkezdése előtt elfogytak a jegyek. Nagyon kevesen láthatták az előadást, mert néhány nappal a bemutató után szükségállapotot vezettek be Romániában, és felfüggesztették a színházi előadásokat. Ezért újabb bemutatóként tekinthetünk erre az eseményre, annál is inkább, mert Liviu Popa helyét Iulian Trăistaru, a színház új fiaatal színésze, a D-butan-T fesztivál egyik nyertese veszi át" - írják.Az élő streaming felületre belépési lehetőséget lehet váltani a iaBilet.ro-n, ahol a színházszeretők, érdeklődők a meghirdetett időpontban a jegyen levő kóddal beléphetnek a felületre és megtekinthetik az előadást.komédia, Ghiftui, egy gazdag birtokos személye köré épül, aki könnyedén engedi meggyőzni magát, hogy ideje megnősülnie, annak ellenére, hogy megrögzött agglegény. Egy váratlan verekedést eredményező veszekedés során, egy tóba esik ellenfelével együtt, és meggyőződése, hogy megölte a másikat. Ami azután következik, mulatságos helyzetek, melyeken keresztül a szereplők mintha a káosz és a félreértések körhintájában keringenének, melyet végül a játékos véletlen old fel.Az előadás új változatának bemutatójára november 15–én, vasárnap 19,00 kerül sor. Iulian Trăistaru mellett az előadásban játszik:ésAz előads megtekintéséhez jegyek kaphatóak a iaBilet.ro honlapon. A jegy ára 15 lej, melyhez hozzáadódik egy 3 lejes díj az online felületre való belépésért.