A zsűri különdíját nyerte Felméri Cecília filmje, a Spirál Thesszalonikiben

Díjat kapott Felméri Cecília első egészestés játékfilmje, a Spirál a 61. Thesszaloniki Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotás a zsűri különdíját nyerte el a fesztivál vasárnapi zárógáláján - tájékoztat a film magyarországi forgalmazója, a Vertigo Media.



A Spirál világpremierje októberben a 36. Varsói Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahol az alkotás az első- és második filmesek versenyében különdíjat kapott. A Spirál azóta egymás után kapja a fesztiválmeghívásokat. Görög díjazása előtt szerepelt a francia Arras Filmfesztivál versenyprogramjában, és a Cottbus-i Nemzetközi Filmfesztivál programjában is, valamint egy másik ’A’ kategóriás fesztiválon is várható a szereplése.Az Európai Filmdíjasésfőszereplésével készült játékfilm országos magyarországi mozipremierje november 19-én lett volna, amely a mozik bezárása miatt későbbre tolódott. A hivatalos országos mozibemutatója 2021 első felében várható.A Spirálban egy férfi és két nő különös háromszögtörténete bontakozik ki egy tóparti házban. A titokzatos módon eltűnt apáról a fiúra hagyományozott horgásztó távol esik a várostól, egy elszigetelt, varázslatos világ. Halak, madarak, vadállatok békésnek tűnő otthona. A felszín alatt azonban titkok lappanganak és az évszakok körforgásával együtt a horgásztavat gondozó férfi és két nő baljós története is beteljesedik. Lélektani krimi az elengedésről, az ismétlődő kapcsolatokról, a konfliktusokról és a szembenézés nehézségeiről.