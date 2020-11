December 12-ig lehet jelentkezni a Bölcs diákok online vetélkedőjére

Tizenegyedik alkalommal hirdeti meg a Bölcs diákok országos szintű vetélkedőt a Communitas Alapítvány és a Kolozsvári Református Kollégium, amely folyatja tavalyi témáját „Örökségünk: a Föld” címmel. Az interdiszciplináris vetélkedőre 3-4 fős középiskolás csapatok és egy vezető tanár jelentkezését várják, december 12-ig. A vetélkedő partnere a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE).



, a vetélkedő program koordinátora elmondta: „a vetélkedőnek mindenkori célja, hogy felkeltsék a diákok figyelmét a természeti és kulturális örökségek iránt, olyan interaktív, szórakoztató feladatok segítségével, melyek az elméleti tudás gyakorlati felhasználása által átfogó, összefüggéseket kereső világkép kialakítására ösztönöznek”. Hangsúlyozta továbbá, hogy a jelenlegi egészségügyi szabályzatoknak megfelelően szervezik meg a versenyt, ezért a diákok minden kockázat nélkül vehetnek részt a vetélkedőn., a verseny feladatlapjainak kidolgozója rávilágított arra, hogy nagy szükség van az interdiszciplináris és gyakorlati feladatokon alapuló vetélkedőkre, ugyanis ezek hiánypótlóak az aktuális tanügyi rendszerben. Elmondta: a feladatokkal ellensúlyozni akarják azt a rengeteg elméleti oktatást, amit a tanügyi keret előír. Azokat úgy fogalmazzák meg, hogy gondolkodásra, kutatásra ösztönözzék a diákokat, és egyszerre több tantárgy tematikájába engednek betekintést, mint például, kémia, biológia, irodalom, matematika., a BBTE rektorhelyettese elmondta, hogy az idei téma a természetről, a környezetről szól. „Sokszor ott vétünk, hogy nem látjuk, hogy azok a sziklagyepek a Nagyhagymáson mennyire gyönyörűek vagy a Retyezátnak a tavai milyen szépek. Egy ilyen vetélkedő tábora ezt teszi lehetővé, hogy felfedezzük ezeket a mindennap ott levő, de egyébként gyönyörű és ritka szépségeket” – fogalmazott a rektorhelyettes., a BBTE egyetemi docense úgy véli, hogy az online rendszer, az online tér nagyon megváltoztatta a versenyt, a vetélkedőt és az egész oktatást is. „Kihívás lesz most a diákoknak, hogy ne csak elvégezzék a feladatokat, hanem az is kérdés, hogy milyen megoldásokat tudnak találni a közreműködésre a saját csapatukon belül” – fogalmazott Kádár Magor., a BBTE Geológiai Intézetének oktatója elmondta, hogy izgalmas kihívás a feladatlapok elkészítése, „mert kap egy irodalmi szöveget, amiben meg kell találnia, hogy mi a geológia. Eddig mindig sikerült.” – hangsúlyozta az oktató.A Bölcs diák vetélkedőre december 12-ig lehet jelentkezni elektronikus formában a megadott honlapon