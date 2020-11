Hétvégén zárul a 7. Interferenciák: mit nézhetünk még meg?

Az utolsó két nap fesztiválkínálatában hét előadás és egy rendhagyó online koncert lesz látható.



Szombaton

, november 28-ánaz Interferenciák virtuális színpadán a Stanislavsky Electrotheatrecímű operaelőadása nézhető, melynek zenéjétszerezte, a rendezést pedigjegyzi. Az opera az oroszországi forradalom centenáriumának évében jött létre, válaszul a mindenkori hatalom, erőszak és zsarnokság természetéről való elmélkedés szükségességére.az UTE30 szekcióban a Cheek by Jowl társulatjét lehet megtekintenirendezésében.A Téli rege egy családját szétzúzó, téveszmés és paranoiás királyról mesél. De ez az új Shakespeare, miután már befejezte a nagy tragédiáit, és a megváltásért folytatott kemény küzdelem gyümölcse a pislákoló reménysége. A kezdeti sötétség boldogságnak adja át a helyét, miközben az Idő elvezeti a szereplőket a mindent összezúzó végkimenetelig...Az OFF szekcióbana Fesztivál Facebook oldaláncímű egyszemélyes előadása nézhető meg. A 30 éves színházi és filmes karrierje során Piotr Kondrat nem kevesebb, mint 111 szerepet játszott el, 10 lengyel színházzal működött együtt, valamint világszerte számos Shakespeare-fesztivállal dolgozott. Romániában 3 Shakespeare-előadását a Craiovai Shakespeare Fesztiválon mutatta be.a Horizontok szekcióban a Temesvári Mihai Eminescu Nemzeti Színházcímű előadását lehet megtekintenirendezésében. Az előadás egy olyan szörnyű kórságot jár körül, amely választás elé állítja az embereket: a tömeget követik, vagy megmaradnak egyéniségnek.„Bérenger hétköznapi ember, aki élhetne bárhol és – a 20. századtól kezdve – bármikor. Története akkor indul, amikor a várost újfajta járvány sújtja: a lakók rinocérosszá változnak. Egyesek számára ez természetes hajlamként jelentkezik, amelynek lenyűgözve vetik alá magukat, mások számára választási lehetőség, és vannak azon nagyon kevesek, akik kategorikusan elutasítják” – írta az előadásról

Vasárnap

, november 29-én az első előadáscímű produkcióműve nyomán,rendezésében.Az előadás tere – akárcsak a család asztalára terített szakadt abrosz, ahol a gyermeket mindenki maga felé rángatja, megfeledkezve magáról a gyerekről. Ebben az összefüggésben a rendező egy olyan világot hozott létre, ahol a kisfiú a látókörünkön kívülre kerül, a fenekestől felfordított lakás falain kívülre. Mi csak halljuk, hogy most éppen játszik a szobájában, egy perc múlva pedig ijedten bújik el a szülők veszekedése elől.Az UTE30 szekcióbanláthatócímű műve, amelyet 1987-ben rendezetta budapesti Katona József Színházban.Füst Milánt Catullus, a költő élete ihlette meg, bár életrajza nem bővelkedik a drámai eseményekben. Sőt, Füst Milán nem is életrajzi vagy történelmi drámát írt. Leginkább a Catullus verseiben központi szerepet játszó, fájdalmas és kegyetlen szerelem érdekelte: Catullus volt az első költő, aki nemcsak istennőként jelenítette meg szerelmét, hanem sanyargató démonként vagy bestiaként, akit ugyanannyira szeret, mint amennyire gyűlöl. A színdarab központi témája a szenvedély, a kínzó szerelmi játékok és az emberi lélek kifürkészhetetlensége. Az előadás 24 órán keresztül tekinthető meg.A tizenegy napos online Interferenciákon vetített előadások sorátcímű operája zárjarendezésében.William Kentridge, azés aszínpadra állításáért már világszerte nagy szenzációt keltő univerzális művész Berg monumentális operájának, anek „lélegzetelállító újraértékelésével" (Financial Times) mutatkozott be a Salzburgi Ünnepi Játékokon. A címszerepet, korunk egyik vezető baritonja játssza, a szerelmét, Marie-t játszó litván sztárszoprán,kíséretében.A 7. Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztivál záróakkordjaként a Loose Neckties Society színészzenekar lép fel, koncertjüket élőben közvetítjük a színház nagyterméből a fesztivál Facebook oldalán, vasárnap 21 órától.Az előadások megtekintése ingyenes a interferences-huntheater.ro oldalon, míg az OFF program a fesztivál Facebook oldalán követhető.A szervezők fenntartják a műsorváltoztatás jogát!