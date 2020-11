Jelenetíró pályázati felhívást tettek közzé a BBTE mesteris színisei

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Színházi Intézet mesteri első éves színművész osztálya jelenetíró pályázatot hirdetett.



Olyan munkákat várnak, amelyek maximum négy szereplősek és a fiatalok karantén/karantén utáni életét mutatják be, még egy kitételnek számít, hogy a jelenetek maximum 7 oldalasak lehetnek.A közlemény szerint a pályázatra főleg olyan munkákat várnak, amelyek önállóan is megállják a helyüket, konkrét történeteket, emberi sorsokat mutatnak be. Egy pályázó több pályaművel is pályázhat.A kiválasztott jeleneteket a Magyar Színházi Intézet mesteri első éves színművész osztálya online formában elkészíti, levetíti és közzéteszi a Mesteris Színisek ’22 Facebook-oldalán.A pályaműveket a mesterisszinisek22@gmail.com e-mail címre várják PDF formátumban a hallgatók, külön megjegyzik, erre kérik feltüntetni a szerző nevét, a jelenet címét és a karakterek nevét. A pályázaton részt vehet bárki, korhatár nincs. A beküldési határidő január 4-e, eredményhirdetés január 15-én lesz.