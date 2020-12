Románul is elérhető az elmúlt jelen weboldala

Kedden indul az Elmúlt Jelen projekt román nyelvű változata: a prezentultrecut.ro címen elérhető honlap a román anyanyelvű olvasóknak mutatja be a rendszerváltást, a romániai magyarok szemszögéből.



Az oldal a magyar nyelvű elmultjelen.ro tükörképe: tartalmazza az államszocializmus, a forradalom és az első rendszerváltó év pontos krónikáját, 154 eseményben és több mint 1500 fotóval dokumentálva azt.Az Elmúlt Jelen partnere az RMDSZ.szövetségi elnök a román nyelvű honlap elindítása kapcsán hangsúlyozta: „egyszer valaki azt mondta, hogy a földrajz tesz bennünket szomszéddá, a történelem pedig barátokká. Harminc évvel ezelőtt volt egy pillanat, a rendszerváltás, ami azóta is példázza, hogy annál, ami a Románia területén élő közösségeket elválasztja, fontosabb az, ami összeköti őket: a szabadság iránti vágy. Osztozni nem tudunk a múlt minden történésén, sokszor külön emlékezünk, néha farkasszemet nézünk egymással. Ám ez a projekt, az Elmúlt Jelen román változata is azért jött létre, hogy jó alapot szolgáljon a közös jövő megtervezésére, ahol mindenki saját identitását, kultúráját megőrizve teszi gazdagabbá a társadalmat, ezt az országot.”A magyar nyelvű oldalhoz hasonlóan a prezentultrecut.ro is interaktív, a közösségi emlékezet felületeként szolgál: korabeli fényképes vagy szöveges élményanyagot lehet küldeni a szerkesztőknek.,,Fontos tudnia a román társadalomnak is, hogy mi szerves részei voltunk és vagyunk az ország történelmének, az életközösségünk alakulásának. A történet nagy része közös, a kommunizmust vagy a forradalmi eufóriát ugyanúgy élte meg román és magyar. Közösen kell feltennünk azt a kérdést, hogy mit is adott nekünk ez a szabadság?” – hangsúlyozta, az Eurotrans Alapítvány elnöke.Az Elmúlt jelen kiállítás bejárta Erdély több városát: Kolozsváron, Szatmárnémetiben, Nagyváradon és Marosvásárhelyen több száz látogató barangolta végig a kommunizmus, a forradalom és a rendszerváltás időszakát.A prezentultrecut.ro oldallal is az a célja a szerkesztőknek, hogy folyamatosan bővítsék saját, illetve az olvasók által feltöltött anyagokkal. Azt reméljük, hogy a román fordítás által közelebb kerül az erdélyi többségi és kisebbségi közösség, a történelem aktív részesei ugyanúgy, ahogy azok, akiknek már csak a történetek jutottak szüleik vagy nagyszüleik előadásában.