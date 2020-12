Átvette a Kriterion Koszorút Korniss Péter fotográfus, aki 30 ezres gyűjteményét a Szépművészetinek ajándékozta

Szűk körű ünnepi eseményen vette át Korniss Péter a Kriterion Koszorút, amellyel a csíkszeredai Kriterion Alapítvány alapító elnökének, Domokos Gézának a kezdeményezésére, 1996-tól jutalmazza azokat a személyiségeket, akik Erdély hírét vitték a nagyvilágba, s akik munkásságukkal Európa és a világ szellemi áramlataiba kapcsolták az erdélyi magyarság szellemi értékeit.



Korniss Péter a budapesti Szépművészeti Múzeum Román Csarnokában 2020. december 8-án. Fotó: MTI

Az elismerést, úgyszintén Kriterion Koszorú díjas, világhírű kutató adta át a művésznek.A díjazottat méltatva Barabási Albert-László hangsúlyozta: Korniss Péter képei egyszerre hordoznak lokális üzenetet és mutatnak be valami univerzálisat, amely túlmutat ezen "a belterjes es meghitt kultúrán".

A díjátadó alkalmából Fotográfiák 1959–2017 címmel Korniss Péter életművét áttekintő, háromnyelvű fotóalbum is megjelent a csíkszeredai Bookart Kiadó és az Iskola Alapítvány gondozásában.



Ebből az alkalomból a Szépművészeti Múzeumnak adományozta teljes életművét átfogó archívumát a fotográfus.

"Boldog szívvel tudok megválni attól, amit annyi éven át gyűjtögettem, az archívumomtól. Boldog szívvel, mert tudom, hogy jó helyre kerül" – méltatta a Szépművészeti Múzeumot és az annak tagintézményeként működő KEMKI-t az ajándékozás bejelentésekor Korniss Péter.Mint elmondta, pályafutásának első évtizedeiben az eltűnőben lévő, tradicionális paraszti kultúra nyomait kereste, majd eljutott a "múlttól a jelenig", a hagyományos paraszti kultúrától egy globalizált világig.Korniss Péter felidézte, hogy a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria három éve kiállítást rendezett eddigi életművéből, ami "bátorítást adott" számára ahhoz, hogy megkeresse a felajánlással Baán Lászlót, az intézmény főigazgatóját.A fotográfus kiemelte, hogy archívuma a képeket feldolgozva, részletes adatbázissal kiegészítve tartalmazza, a 34 ezer felvételből 4 ezer fotó be is van szkennelve.a három éve megrendezett Korniss Péter-kiállításra emlékezve kiemelte: a Folyamatos emlékezet című tárlat az utóbbi évek egyik legsikeresebbje volt a Magyar Nemzeti Galériában. Mint hozzátette, Korniss Péter most átadott archívumát az intézmény egyben kezeli majd; az így létrejövő a Korniss Péter Archívum "a KEMKI egyik ékköve lesz" – fogalmazott.



Egy gazdag életút

Korniss Péternek 1974-től sorra nyíltak kiállításai, melyek emlékét katalógusok, albumok – Elindultam világ útján (1975), Múlt idő (1979), A vendégmunkás (1988), Leltár. Erdélyi képek (1998), Kötődés 1967–2008 (2008), Folyamatos emlékezet (2017) – őrzik. "Ezeken keresztül visszalopta Erdélyt és az erdélyi kultúrát Magyarországra, kiállításai és táncházas fotói szamizdat jelleggel inspiráltak több generációt" – emlékeztetett.



Korniss Péter az 1980-as évek elejétől húsz éven át az amszterdami Internationaal Folkloristisch Danstheater társulatát fényképezte, neves folyóiratok (National Geographic, GEO Magazine, Fortune, Forbes, Time) fotóriportereként, nemzetközi szakmai szervezetek tanácsadójaként működött.

Korniss Péter az otthonában. Forrás:Wikipédia

Korniss Péter Kolozsvárott született 1937-ben, onnan 12 évesen költözött Budapestre. Először a jogi egyetemre jelentkezett, de 1956-os szerepvállalása miatt tanulmányait abba kellett hagynia. A Budapesti Fényképészeti Szövetkezet "mindeneseként" fokozatosan kitanulta a fényképezés szakmai fogásait. 1961-től harminc éven keresztül a Nők Lapja fotóriportereként bejárta Magyarország vidékeit, a korabeli társadalmi valóság történeteit örökítette meg.Korniss Péter a 60-as évek végén a hagyományos paraszti kultúrát bemutató képeivel, Erdély eltűnő világáról hozott híradásaival lett ismert.Az eltűnő paraszti életformát kutató képei egy múlttá váló világ művészi hitelességű dokumentumai. 1978-ban kezdett el foglalkozni az ingázó munkások életével, több mint tíz éven keresztül kísérte nyomon életüket. Az ebből született Vendégmunkás (1988) című sorozata a magyar kortárs fotográfia egyik mérföldkövének tekinthető.A korábbi évek spontán rögzített képei után, a 90-es évektől Korniss beállított fotókat is készített, melyeken a hagyományok és a modernitás különleges keveredésének, összefonódásának lehetünk szemtanúi. A 2000-es években a hagyomány és a jelen kérdése foglalkoztatta, ekkor készült Betlehemesek című sorozata. Ezeken jelent meg először munkájában az úgynevezett megrendezett kép, a staged photography stílusában létrehozott képtípus. Sorozatában az autentikus, máig sokfelé élő betlehemező játék szereplőit a modern városias életforma színterein fényképezte.Korniss Péter a magyar fotográfia kiemelkedő, meghatározó alakja, aki több mint 50 év munkásságát szentelte a Kárpát-medencei paraszti világ értékeinek, kultúrájának megörökítésére. Műveit a kezdetektől konzekvens törekvés és a tudatos alkotás jellemzi, létrehozva az egyik leghitelesebb fotográfiai életművek egyikét.A művész által adományozott gyűjtemény a nemrég alapított Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézetbe (KEMKI) kerül, ahol önálló Korniss Péter Archívumként lesz kutatható. (MTI/hírszerk.)