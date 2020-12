Koronavírusban elhunyt Kim Ki-duk koreai filmrendező

59 éves korában meghalt Kim Ki-duk, az egyik legelismertebb koreai filmrendező, írja a LRT balti hírportálra hivatkozva a 444.



Kim Ki-duk több nemzetközi filmfesztiválon is eredményesen szerepelt filmjeivel, így a Lopakodó lelkek, Az irgalmas lány és az Arirang című alkotásokkal, míg a Pietà 2012-ben elnyerte Velencében az Arany Oroszlánt is, mellyel az első koreai film lett, ami elnyerte a legjobb film díját a három legnagyobb nemzetközi filmfesztiválok egyikén. Tavasz, nyár, ősz, tél… és tavasz című filmjét Dél-Korea nevezte Oscar-díjra is, de végül nem jutott jelölésig.Kim Ki-duk Lettországban halt meg, miután a balti állam tengerparti üdülővárosában, Jurmalában szeretett volna házat vásárolni. Az országban kapta el a koronavírus-fertőzést, melynek szövődményeibe halt bele egy rigai kórházban 2020. december 11-én.Nyitókép: Wikipédia, Ivan Bessedin - Flickr: Kim Ki-duk (김기덕), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17085988