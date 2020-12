Online közvetíti új bemutatóját a marosvásárhelyi színház

Online közvetíti két este is legújabb bemutatóját, a Grand Hotel Retromadár című produkciót a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata, az előadást Radu Afrim román rendező jegyzi - közölte pénteken a teátrum.



Afrim immár ötödik alkalommal dolgozik a társulat színészeivel. Korábban színpadra állította az improvizációkon alapuló, a színészekkel közösen írt(2014), aregénye nyomán készült(2015), a saját szerzeményű(2016), valamint azdrámája alapján készült(2018) című előadásokat.A Grand Hotel Retromadár cselekménye 2020-ban zajlik, Mioara, aki az 1970-es években acímű előadás tömbházában lakott, időközben felnőtt, írónő lett belőle és Belgiumban él. Hazatér szülővárosába, hogy megírja legújabb regényét, amely talán segít megszabadulnia az állandó múltba fordulástól.A tömbházból mára hotel lett, a neve Grand Hotel Retromadár, tulajdonosai egy bizarr pár, Aladár, az egykori virágárus és romantikus felesége, Zita. A hotelt a rendszerváltás utáni társadalom különböző rétegeit képviselő karakterek népesítik be: a rendőr, a pszichológus, a zenész, az énekes, a takarítónő mellett megjelennek a perifériára szorult alakok is. Az előadás általuk jeleníti meg napjaink világát, annak dilemmáit és problémáit, és egyben a művészet szerepére is reflektál.A Grand Hotel Retromadár kétestés bemutatója december 19-én és 20-án este 7 órától online követhető élő közvetítésben, amelyre a www.eventim.ro honlapon lehet jegyet váltani.