A colective lett Európa legjobb dokumentumfilmje 2020-ben

A luxemburgi és román koprodukcióban készült colectiv nyerte az Európa filmdíjat dokumentumfilm kategóriában 2020-ban. Az Európai Filmdíjak szombat esti átadóját Berlinben tartották nagyrészt online körülmények között.



The award European Documentary 2020 goes to COLLECTIVE by Alexander Nanau. #efa2020 pic.twitter.com/nwj8CgA59O — European Film Awards (@EuroFilmAwards) December 12, 2020

"Ez nagy megtiszteltetés. Szeretném megköszönni az akadémia tagjainak. A főszereplőnk egy független újságíró, aki bátran lép fel a korrupció ellen. Fontos, hogy az európai mozi az oknyomozó újságírás felé fordítsa a tekintetét. Köszönöm!" - mondta, a rendező az online szervezett díjátadón."Aet másként nézi egy idegen, aki megrökönyödik azon, hogy egy európai uniós országban hogyan történhet ekkora tragédia, és másként egy fiatal, aki azon gondolkodik, hogy érdemes-e még itthon maradnia, amikor az egész rendszer ellene játszik. Atehát a kilátástalanság elégiája is egyben, egy rendszer bugyraiba nézés, ahol maximum magányos hősök vívják harcaikat, míg fel nem morzsolódnak: újságírók dolgoznak fenyegetések közepette, miniszterek megkötött kézzel, míg a megzargatott felszín szép lassan ismét tükörsimává nem válik" - írtuk a kritikánkban korábban azről.A legjobb dokumentumfilm kategóriában összesen hat dokumentumfilm versenyzett, amellett versenyben volt egy másik román alkotás is. Azannak a kilencgyerekes családnak a történetét dolgozza fel, akik a Bukarest közepén található Deltában élnek, és amikor azt nemzeti parkká készülnek alakítani, a családot kilakoltatják onnan, és beköltöztetik a betondzsungelbe. Ezen kívül a legjobb dokumentumfilm kategóriájában versenyben volt egy sertés életét végig követő, szövegnélküli, a születési nemét megkérdőjelező nyolc évest bemutató, egy fiatal szaud-arábiai nőnek az elrendezett házassága előli menekülését feldolgozóés a szíriai igaztörténetet feldolgozóAz idei díjkiosztó nagy nyertese arendezte), amely minden kategóriát behúzott, ahol jelölték. Megnyerte a legjobb filmért (producerek), a legjobb forgatókönyvért (Thomas Vinterberg,) és a legjobb rendezésért járó díjat is. A főszerepet alakítópedig megválasztották a legjobb férfi színésznek. A film egy középkorú férfiakból álló baráti társaság kísérletét mutatja be, a négy középiskolai tanár azt a feltételezést vizsgálja meg a gyakorlatban, hogy a folyamatos enyhe fokú ittasság jobbá teszi az életet.A legjobb színésznőnek járó elismeréstkapta a németcímű drámában nyújtott alakításáért.Az összes jelölt és díjazott listája itt érhető el.