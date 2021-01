Antitézis címmel jelenik meg új kötete Tamás Gáspár Miklósnak

Régen várt új kötete jelenik meg Tamás Gáspár Miklós filozófusnak, a Transindex/Plakátmagány kiemelt szerzőjének. Az új könyv Antitézis címmel lát napvilágot február elején a Kalligram kiadónál, de már előrendelhető a Libri honlapján.



A kötet borítója

A kötet a szerző „fordulata” után, eredetileg angol nyelven írt marxista politikafilozófiai elemzéseit tartalmazza, valamint két magyar nyelven írott, nagyszabású tanulmányt, amelyek egyike itt jelenik meg először. A többi szöveg gyűjteményes kötetek, szocialista folyóiratok vagy terjedelmesebb elemzéseket közlő internetes portálok számára készült esszé (kísérlet) és analízis. Tárgyuk heterogén; gondolatmenetük filozófiát (klasszikus német idealizmust, marxi teóriát s a belőle ágazó kritikai elméletet és értékkritikai iskolát) ötvöz társadalom-, mentalitás- és politikatörténeti belátásokkal. Stílusuk összetéveszthetetlen; tétjük meglehetős: politikai és történeti alapfogalmaink tisztázása."Az antikommunizmus a mai polgári társadalom kritikátlan önreflexiója: ez a társadalom anélkül öli meg magát, hogy legfontosabb világtörténelmi föladatát – az emberek közötti különbség érvényes és nem biopolitikai magyarázatát, s az ennek megfelelő praxis kidolgozását – teljesítette volna. Azt hiszi, a kommunizmussal küzd, pedig csak önmagával. A kommunizmus pedig megmarad – változatlanul – külsőnek és idegennek" - derül ki a kötet ismertetőjéből.Tamás Gáspár Miklós az Azonnalinak nemrég adott interjújában egyébként kijelentette, hogy ezentúl visszavonul a közéleti írástól. Az interjú és a bejelentés nyomán azóta számtalan kommentár, cikk született. A markáns politikai és világnézetéről ismert szerző kötetének megjelenését azonban nemcsak emiatt övezi most kiemelt érdeklődés, hanem amiatt is, hogy az újabb magyar nyelvű kötetére több évet kellett várnia a filozófus olvasótáborának.Tamás Gáspár Miklós írásai a Transindexen , illetve a Plakátmagányon is olvashatók