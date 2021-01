Magyar filmtörténeti vetítéssorozatot indít online a kolozsvári Sapientia - tájékoztatnak a szervezők. A sorozat megnyitóeseményét és az első vetítést január 29-én, pénteken 18 órától tartja a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara. A kezdeményezés a Nemzeti Filmintézet, a Nemzeti Filmarchívum és Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa támogatásával valósul meg. A filmhez és a közös beszélgetéshez online biztosítanak hozzáférést az érdeklődőknek egy erre a célra létrehozott Facebook-csoportban.



Januárral kezdődően minden hónap utolsó péntekjén 18 órakor jelentkezik a Sapientia EMTE Média Tanszéke egy-egy magyar filmmel, amelyek vetítését oktató és kutató kollégáik rövid felvezetője előzi meg, és a résztvevők érdeklődésétől függően közös beszélgetéssel zárul a találkozás. A járványhelyzet miatt eseménysorozatot online szervezik meg, a filmek és beszélgetések elérési linkjéhez pedig a Magyar filmtörténeti vetítéssorozat a Sapientia EMTE-n nevű Facebook-csoporthoz csatlakozva lehet hozzáférni. Amennyiben a jövőben lazulnak a korlátozások, a szervezők a Kolozsvári Kar aulájában is szeretnének vetítéseket tartani.Az első alkalommal(1968) című alkotásával ismerkedhetnek online a nézők. Mészáros Márta első nagyjátékfilmje már bővelkedik az életmű jellegzetes tematikáiban, mint például a szülő–gyerek kapcsolat (vagy ezen kapcsolatok hiánya), az identitáskeresés, illetve a szeretetre és a szerelemre való vágyakozás. A film a magyar beatkorszak egyfajta krónikájaként is funkcionál. A főszerepet, a korszak egyik legmeghatározóbb énekesnője játssza, a film zenéjét pedigszerezte, aki egy jelenet erejéig fel is tűnik a csúcskorszakát élő Illés-együttesével is.Ezenkívül még két alkalommal ölt ünnepélyesebb formát a rendezvény: április 30-án, pénteken, a Magyar Film Napja alkalmából vonatkozó kutatásaikat bemutató műhelykonferenciát és kerekasztal-beszélgetést is szervez a Sapientia Média Tanszéke, ez utóbbit a 90. születésnapját töltő Mészáros Márta rendező munkásságának szentelve. Továbbá a 2021-es Kolozsvári Magyar Napok alkalmával a Filmnapokkal jelentkeznek, és szerdától szombatig a már megszokott programrácsban – 11-től gyerekfilmek, 13-tól diákfilmek, 15-től dokumentumfilmek, 18-tól játékfilmek – várják a magyar film legújabb alkotásai iránt érdeklődőket.

A 2021-es évre tervezett program a következő:

* január 29. Mészáros Márta: Eltávozott nap (1968)* február 26. Mészáros Márta: Szép lányok, ne sírjatok (1970)* március 26. Mészáros Márta: Örökbefogadás (1975)* április 30. A Magyar Film Napja.* 10–14: Műhelykonferencia a Kutatási Programok Intézete által támogatott Az erdélyi magyar fotó- és mozgókép-művészet az analóg–digitális korszakhatáron című projekt eredményeiből.* 16–18: Kerekasztal-beszélgetés. Mészáros Márta filmművészete* 18 óra: Mészáros Márta: Kilenc hónap (1976)* május 28. Szabó István: Álmodozások kora (1964)* június 25. Szabó István: Budapesti mesék (1976)* július 30. Szabó István: Mephisto (1981)* augusztus 18–21. Kolozsvári Magyar Napok: Filmnapok* augusztus 18. Nagy Zoltán: Szép csendben (2019)* augusztus 19. Kocsis Ágnes: Éden (2020)* augusztus 20. Jankovics Marcell 80 éves. Vetítések, kerekasztal-beszélgetés: Jankovics Marcell művészete és a kortárs magyar animációsfilm sikerei.* augusztus 20. Szabó István: Zárójelentés (2020)* augusztus 21. Felméri Cecília: Spirál (2020)* szeptember 24. Fábri Zoltán: Körhinta (1955)* október 29. Fábri Zoltán: Hannibál tanár úr (1956)* november 26. Fábri Zoltán: Két félidő a pokolban (1961)* december 17. Fábri Zoltán: Az ötödik pecsét (1976)A programváltoztatás jogát fenntartják a szervezők!