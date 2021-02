Szintet lépve ismét meghirdették a filozófiai esszépályázatot középiskolások számára

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézete 2021-ben is várja a 11-12. osztályosok jelentkezését a középiskolás diákok számára kiírt Filozófiai esszépályázatra, ahol a diákok két idézetet gondolhatnak tovább, Hannah Arendtől, illetve Gilbert Ryletől.



A közleményben a Filozófiai Intézet munkatársai a korábbi évekhez képest szélesítették a pályázat célcsoportját: „Tapasztalataink szerint az évek során a pályázat túlnőtt a filozófia szak keretein, és díjazottjai között nemcsak filozófia szakra felvételizők voltak, hanem más szakok leendő hallgatói is. A jelentkezők és tanáraik átlátták, hogy a cél az íráskészség fejlesztése, a művészi önkifejezést és a tudományos pontosságot ötvöző filozófiai esszéírás gyakorlása, lehetőség a legjobbak tudásának összemérésére és díjazására. Ezért kibővítettük a verseny-felhívás címzettjeinek körét, és a filozófia elkötelezettjei mellett szeretnénk a magyar nyelv- és irodalom, illetve az idegen nyelvek iránt érdeklődő valamennyi középiskolás diákot (IX. - XII. osztály) és tanáraikat is megszólítani” – írják.A két továbbgondolásra ajánlott idézet:1)(Hannah Arendt: Az emberi állapot)2)(Gilbert Ryle: A szellem fogalma)A felhívás szerint a diákok választhatják a szabad, kötetlen esszéműfaj szabályainak követését vagy a tankönyvben szereplő esszémodellek szerkezetét, és felhasználhatják mindkét, vagy csak az egyik idézetet. Emellett az egyetem szívesen látja az angolul megírt dolgozatokat is.A pályázat meghirdetője a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézete, támogatója a Pro Philosophia Alapítvány, a Bolyai Társaság és az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság, résztvevői pedig a 2020/2021-es tanév 9-12. osztályos tanulói lehetnek. A 3-8 oldal terjedelmű pályaműveket e-mailen aláírás nélkül a következő címre kell küldeni: esszepalyazat.kmfi@gmail.com.Beküldési határidő:A díjazottak, beleértve a különdíjakat is, könyvjutalomban is részesülnek a Pro Philosophia és az Egyetemi Műhely kiadók jóvoltából. A díjak és jutalmak mellett a díjazottak oklevelet kapnak, és számukra támogatott helyeket biztosítanak a nyári Filozófus Táborban. Az utóbbi évek kezdeményezése, hogy az első három díjazott felkészítő tanárai is könyvjutalomban részesülnek.A legalább 70 pontot elért pályamunkák szerzői a szakválasztást indokló levél benyújtása nélkül felvételizhetnek a BBTE Filozófia szakának meghirdetett helyeire.Az eredményhirdetésre Kolozsvárt, a BBTE Filozófia Tanszékén (vagy online) kerül sor a-én megszervezésre kerülő Filozófus nyílt nap alkalmából. A pályázókat e-mailben értesítik a pályázat eredményéről.A pályázatot a Látó szépirodalmi folyóirat is ajánlja a diákok figyelmébe:További információ, illetve részletesebb leírás az egyetem honlapján található . (