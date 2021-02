Online díjátadó a Sundance-en: ezek a fődíjas filmek

Az amerikai versenyfilmek közül Sian Heder CODA című játékfilmjét és Ahmir "Questlove" Thompson Summer Of Soul című dokumentumfilmjét jutalmazta fődíjával a 2021-es Sundance Filmfesztivál zsűrije. A története során először online térbe költözött független nemzetközi filmmustra virtuális díjátadója kedd este volt.



Heder siket szülők egészséges hallású gyermekéről szóló filmje az első alkotás a filmmustra történetében, amely mind a három fődíjat - a zsűri nagydíját, a rendezői díjat és a közönségdíjat -, valamint a zsűri egy különdíját is elnyerte az amerikai versenyfilmek mezőnyében - számolt be a The Variety című filmes portál.A fesztivál nyitóestjén debütált produkcióért ádáz licitharc bontakozott ki, amelyből az Apple Studios került ki győztesen, a mustra történetében rekordot jelentő 25 millió dollárt kínálva az alkotásért.Az amerikai dokumentumfilmek közül acímű alkotás, a The Roots nevű hiphop együttes tagjának, Ahmir "Questlove" Thompsonnak a munkája nyerte el a fődíjat. Az 1969-es harlemi kulturális fesztiválról szóló produkció a zsűri nagydíja mellett a közönségdíjat is megkapta.A nemzetközi játékfilmes mezőny nagy nyertesecímű alkotása volt, amely Heder filmjéhez hasonlóan - és a fesztivál történetében szintén először - a zsűri nagydíját, a közönségdíjat és a rendezői díjat is elnyerte. A film egy egyedülálló anyáról szól, aki a túlélésért küzd, miután férje eltűnik a koszovói háborúban.A nemzetközi dokumentumfilmes mezőnyben a nagyrészt animációscímű alkotás nyerte el a zsűri nagydíját: a film egy meleg afgán menekült életéről szól.A mezőny közönségdíját acímű alkotás kapta, amely India egyetlen, kizárólag dalit nők által működtetett újságjáról szól.A virtuális ceremónia házigazdájakomikus volt.A nyertesek egyebek között saját otthonaikban, vagy épp autóban ülve mondták el köszönőbeszédeiket.