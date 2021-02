Zenés történelmi film készül Trianonról

Magyar történelmi film készül Iványi Marcell rendezésében a Budapesti Operettszínház művészeinek közreműködésével; a forgatás várhatóan márciusban kezdődik és április elején fejeződik be.



A zenés filmötlete alapján és rendezésében,zenéjével készültcímű musicalt dolgozza fel, amely hétköznapi emberek szemével mutatja be a trianoni békediktátum következményeit - írja az MTI.A film a Budapesten tanuló fiatal pozsonyi lány, Ibolya és a temesvári Bor család egyik fiúgyermekének, Miklósnak a kapcsolatát mutatja be. Az ő személyes sorsuk, a huszonévesek kapcsolata és szakítása mögött egész országrészek egymástól való búcsúja húzódik meg, amelyet a film kulisszaként használ, és a személyesség mögött folyamatosan nyilvánvalóvá tesz - olvasható a tájékoztatóban.A hetvenpercesre tervezett tévéfilm forgatókönyve valós eseményeken alapul.(a filmben Bor Ernő) temesvári lakosként, magyar állampolgárként élte át és beszélte el visszaemlékezéseiben a világháború végét, a háborús vereséget és következményeit, ami kataklizmaként rázta meg nemcsak az országot, de az ő személyes életét is. A fiatalember átélte Magyarország széthullását, szülővárosa, Temesvár előbb szerb, majd román megszállását, végleges elcsatolását, családja menekültté és nincstelenné válását.A történelmi filmben egyebek mellettés, valamint a 10 éves Németh Marcell lesz látható.A film forgatása változatos helyszíneken zajlik majd. A legtöbb jelenet a film koprodukciós partnere, a MÁV jóvoltából a Magyar Vasúttörténeti Parkban forog, de az Óbudai Társaskörben és környékén, a Szent Péter és Pál templomban, valamint a Rákospalota-Újpest vasútállomáson és műteremben is vesznek fel jeleneteket.Mint írják,zeneszerző - acímű film komponistája - kortalan zenét képzelt el a filmhez, amelynek dallamvilága merít a kamara- és szimfonikus zenéből, ugyanakkor a filmben szerepel 12 dal, amely a klasszikus musicalek irányába mutat. A Budapesti Operettszínház tavasszal bemutatott online darabjához új dalok és kísérőzenék is születtek. A zenés mű dalszövegeit Dolhai Attila jegyzi.Fotó: Netpartizán via Wikimedia Commons