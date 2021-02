Vasárnap este, életének 77. évében súlyos betegség után elhunyt Farkas Árpád Kossuth-díjas költő, író a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Háromszék napilap volt főszerkesztője - írja a Háromszék.



Farkas 1944-ben született a Hargita megyei Siménfalván. Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen végezte, majd a Babeș-Bolyai Egyetemen magyar szakos tanári oklevelet szerzett. Az 1960-as évek elején a Gaál Gábor Irodalmi Kör tagja volt Kolozsváron. A napilapok és folyóiratok 1963 óta közlik verseit és irodalmi publicisztikáját.Tanári diplomája megszerzése után 1968-ig Vajnafalván tanított, 1968-tól Sepsiszentgyörgyön élt, 1971-ig újságíró volt a Megyei Tükörnél, 1971–1975 között az Igaz Szó irodalmi lap munkatársaként dolgozott. 1975–1989 között a lap félállású munkatársa volt. 1990-től a Látó című irodalmi lap szerkesztője volt, 1993-tól 2010-ig a Háromszék című napilap főszerkesztője.Első verses kötetére, a(1968) rögtön jól reagált a korabeli kritika, a második Forrás-nemzedék egyik meghatározó szerzőjévé azonban a második,című kötete tette igazán.Indulása óta mintegy tucatnyi könyve jelent meg, románból is fordított, példáulcímű kötetét. Pályafutását több díjjal is elismerték: 1993-ban kapott József Attila-díjat, 2005-ben megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztjét, majd 2018-ban Kossuth-díjat is kapott.