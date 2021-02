Idén két Jazz in the Park fesztivál is lesz Kolozsváron, ha törik, ha szakad

Aki az elmúlt években élt Kolozsváron, annak valószínűleg nem kell elmagyarázni, micsoda a Jazz in the Park fesztivál. Ha röviden mégis el kellene: nyár elején sok ezer kolozsvári ül le a Sétatéren, hogy meghallgasson néhányat a nemzetközi és a hazai (főként) jazz előadók közül. Nagy nevek is megfordulnak, legutóbb például Marcus Miller boldogította a városlakókat.



Idéntől nem pont ezt fogja jelenteni a fesztivál. A szervezők közleményben tudatták hétfőn, hogy kettőt fognak tartani ugyanis, az első június 24 és 27 között lesz, ez a Jazz in the Park - az egész városban nevet viseli. A hagyományostól eltérően ugyanis nem csak a Sétatéren, hanem más helyszíneken is lesznek színpadok, egyelőre hármat jelöltek meg biztosan a szervezők: A Bánffy-palota udvarát, a Iulius Mall melletti parkot, illetve a Stadion utcát. Erre az eseménysorozatra negyven körüli koncertet terveznek.A szervezők azt mondják, megértik a korlátozásokat, és adaptálódni fognak a helyzethez. Ha 100 embernek szabad csak koncertet szervezni, akkor ugyanolyan komolyan fogják venni és végrehajtani a feladatot.A második fesztivál szeptemberben, 3. és 5. között kerül megrendezésre, ez a Romulus Vuia Néprajzi Parkban lesz. Ez azonban már nem lesz ingyenes, mint a júniusi, meg stílusban is másnak készül: míg az első inkább a tömegekhez inkább szóló zenére, a második, ami a Jazz in the Park - a Néprajzi Parkban nevet viseli, inkább az experimentálisabb előadókat fogja meghívni.