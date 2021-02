Július végén lesz megtartva a 20. évét ünneplő TIFF

Idén lesz húsz éven az Erdélyi Nemzetközi Filmfesztivál, azaz a TIFF. A szervezők kedden jelentették be, hogy július 23 és augusztus 1. között lesz megtartva Kolozsvár egyik leghíresebb kulturális eseménye. Azt ígérik, az idei meghívottak, filmek a 20 év legfontosabb elemeire fognak rámutatni.



A szervezők két forgatókönyvvel dolgoztak, de úgy látják, a járvány alakulása az általuk kijelölt időpontnak jobban kedveznek, mint egy koraibb dátumnak. Amennyiben lehetséges lesz, idén szeretnének visszatérni a beltéri vetítésekhez is, ugyanakkor idén is nagy figyelmet fordítanak majd arra, hogy a fesztivál ne jelentsen a részvevők számára egészségügyi kockázatot."2002-ben a TIFF annak ellenére is létrejött, amilyenek a körülmények voltak: egy országban, ahol a moziipar romokban volt, ahol a mozik nézőközönsége elapadt, és egyre többet voltak kénytelenek bezárni. A fesztivál történetében semmit nem mondhatunk szokványosnak, tehát a 20. születésnap is különleges lesz. Szeretnénk miné több emberrel ünnepelni és visszaemlékezni a közösen átélt pillanatokra. A lehető legbiztonságosabb variáns mellett döntöttünk" - mondta el, a fesztivál igazgatója."Könnyű nosztalgikusnak lenni 20 év után. Sok okunk van büszkének lenni, ha visszatekintünk, sok pillanat van, amit meg lehet ünnepelni, embereket és a fesztivál történetének esszenciális filmjeit is. És persze meg fogjuk ezeket ünnepelni. Nehéz előrelátni olyan időszakban, amikor a mozis ennyire nehéz helyzetben van. De nehéz volt 20 éve is. És lám, ugyanolyan elkötelezettek vagyunk, hogy kreatív, releváns, edukatív, vonzó és performáns eseményt hozzunk létre. Új és klasszikus filmekkel, koncertekkel, kiállításokkal, és különleges helyszínekkel egy olyan városban, amelyet folyamatosan újra fel kell fedeznünk" mondta el, a TIFF művészeti igazgatója.Ahogyan tavaly, idén is lesz lehetőség bizonyos filmeket online megnézni az unlimited.tiff.ro oldalon. A szervezők a következő hónapokra ígérik a fesztivállal kapcsolatos részletesebb bejelentéseket.