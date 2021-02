Bekerült a colectiv az Oscarra legesélyesebb 15 film közé a nemzetközi filmek kategóriájában

Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmje nem került fel a nemzetközi filmek kategóriájában Oscar-díjra esélyes alkotások szűkített listájára - derült ki az amerikai filmakadémia közleményéből, viszont Alexander Nanau colectiv című alkotása (itt írtunk róla) benne van a 15 esélyes között.



A kedd éjjel nyilvánosságra hozott listára, amelyre idén 15 filmet válogattak be, felkerült többek között acímű dán filmrendezésében,című cseh filmje, az oroszalkotása, valamint Alexander Nanau Colectiv című román dokumentumfilmje, amely az egész estés dokumentumfilmek szűkített listáján is szerepel.A versenyben maradt nemzetközi filmek között van még a bosnyák, a chilei, a francia, a guatemalai, a hongkongi, az iráni, az elefántcsontparti, a mexikói, a norvég, a tajvani és a tunéziai nevezés.Az idei Oscar-versenybe rekordszámú, 93 filmet neveztek a legjobb nemzetközi film kategóriájában.Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia kedd éjjel a legjobb egész estés dokumentumfilm, a legjobb rövid dokumentumfilm, a legjobb smink és frizura, a legjobb zene, a legjobb betétdal, a legjobb animációs rövidfilm, a legjobb élőszereplős rövidfilm és a legjobb vizuális effektusok kategóriájában is kihirdette szűkített listáját.Az Oscar-jelöléseket március 15-én hozzák nyilvánosságra. A 93. Oscar-díjátadó gálát pedig április 25-ére tervezik a Los Angeles-i szervezők.