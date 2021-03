Hétfőn kezdődik a Berlinale, két magyar és egy román film is versenyben

A koronavírus-járvány miatt közönség és sztárok nélkül kezdődik hétfőn a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale), amelyen a szemle 71 éves történetében először egyszerre két magyar nagyjátékfilm is indul a legjobb filmnek járó Arany Medvéért. A díjért versenyben van egy román film is.



A világjárvány miatt a Berlinale az idén évindító helyett nyári fesztivál. A nyilvános vetítéseket és a díjátadó gálákat a június 9-től június 20-ig tartó Berlinale Summer Special című rendezvénysorozatban tartják meg, ha a járványhelyzet megengedi. Azonban a Berlinale nemcsak a világ legnagyobb filmes közönségfesztiválja, hanem a filmipar egyik legfontosabb fóruma, amelynek a szakma naptárjába évtizedek óta rögzült időpontját nem lehet annyira szabadon változtatni, mint az ágazat fogyasztóinak szervezett vetítésekét. Ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy a hagyományos, év eleji időpontban tartják meg valamennyi szakmai programot, de a közvetlen jelenléten, a személyes találkozásokon alapuló formátum helyett online formátumban.Azt is elhatározták, hogy a szokott menetrendben állítják össze a fesztivál programját és a nemzetközi zsűriket, amelyeknek tagjai a szakmai programok napjaira Berlinbe utaznak, hogy elvégezzék munkájukat és meghozzák döntéseiket.Így hétfőn a 71. Berlinale szakmai programsorozata - a filmipari vásár (European Film Market - EFM), a koprodukciós vásár (Berlinale Co-Production Market), a produkciós vásár (World Cinema Fund) és a feltörekvő tehetségek bemutatkozására szervezett fórum (Berlinale Talents) - kezdődik el, a fesztiválra beválogatott filmeket pedig csak a zsűritagok és a regisztrált filmes szakemberek nézhetik meg.A legjobb filmnek járó Arany Medvéről és a főbb alkotói kategóriákban kiosztandó Ezüst Medvékről döntő zsűri az utolsó napon, március 5-én hirdeti ki döntéseit.Ezekért a díjakért 15 alkotás versenyez. Köztük vancímű alkotása ésrendezői bemutatkozása, acímű munka. Mindkét film világpremierjét a Berlinalén tartják. Itt mutatják be az Aferim!-ért korábban már Berlinben rendezői díjat nyerőcímű filmjét is.Az elismerésekről döntő nemzetközi zsűrit az Arany Medvével az utóbbi években díjazott művészek közül válogatták ki. Meghívták a testületbet is, aki 2017-ben vitte el a fődíjatcímű filmjével, illetve Adina Pintiliet is, aki 2018-ban nyerte meg az Arany Medvét a-tal.A Berlinale a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb az A-kategóriás filmfesztiválok sorában. Éves költségvetése nagyjából 25 millió euró, fő finanszírozója a német szövetségi kormány.