Van másik: új lappal rukkolt elő az ellehetetlenített Várad folyóirat munkaközösség

Két hónappal a Várad folyóirat intézményi önállóságának megszüntetését követően a lap munkatársainak egy része új folyóiratot alapított a Holnap Kulturális Egyesület kiadásában, a BGA Zrt. támogatásával.



Az

Újvárad

című 64 oldalas periodika a csíkszeredai Alutus nyomdában készül, főszerkesztője, vezető szerkesztői(print) és, szerkesztői:(kultúra),(esszé, kritika),(a lap tervezője, a művészet rovat vezetője),(Dialog/Párbeszéd), míg főmunkatársai:irodalomtörténész,nyelvész, egyetemi tanár,író, könyvkiadó. A kiadó ügyvezetője„(…) Maradtunk az elhatározással, hogy folytatni kell, új lapot nyitni. Kísérlet is ez, hiszen az Újvárad nem csupán folytatása valaminek, hanem útkereső újrakezdés. Próbája annak, hogy részben új szerepekben, új arcokkal képes-e ez a társaság arra, hogy egy hagyományos irodalmi-művészeti folyóirat erényeit tartalmában és formájában ötvözze egy képes hetilap formátumával, már ami a műfajok és a tipográfiai elemek használatát illeti. Mindezt olyan online felülettel, ami csak részben tükre a nyomtatott változatnak” – fogalmaz a szerkesztőség beköszönő cikke.Az Újvárad márciusi száma irodalmi rovatában közöltovábbáfordításában és ajánlásávalromán költő verseiből olvashatnak. Finnországban biciklivel a címeesszéjének, míg a Tandem rovatbantársszerzője, a téma a magyar kultúra megmutatása és befogadása.múltbeli váradi román-magyar irodalmi kapcsolatokat idéz fel,a nemrég gyanús körülmények közt előkerültkézirat ügyének tanulságairól ír véleményanyagot. A szám képzőművészét,írásával mutatja be a lap. A társadalom rovatban emlékezetpolitikai stratégiákról ír, mígcigányprímás életének egy szakaszátmonográfia-részlete mutatja be.A kultúra rovatbanszínművésszel beszélget Biró Árpád Levente, míga 121 éve épült Szigligeti Színház korabeli emlékkönyvének üzeneteit dolgozta fel. A kritika rovatbanegy rendhagyó sepsiszentgyörgyi színházi produkcióról,főzőskönyvéről,a London művésznegyedébe kalauzoló-könyvet, míga Még egy kört mindenkinek című Vinterberg-filmet méltatja. Előhívás című rovatábanhónapról hónapra a múltból hív elő egy-egy régi fotót a hozzá tartozó történettel, ezúttal az Ady-kör 1975-ös marosvásárhelyi vizitjéről.Az Újvárad, melyet március 8-án, hétfőn 17 órától mutatnak be élőben a nagyváradi Szigligeti Stúdióban, hamarosan kapható a nagyobb erdélyi városok könyvesboltjaiban, illetve Budapesten és Debrecenben a Lapker újságárusainál. A folyóirat nyomtatott és online változatában egyaránt előfizethető.