Radu Jude filmje kapta az Arany Medvét, de mindkét magyar versenyfilmet díjazták

Radu Jude Babardeală cu bucluc sau porno balamuc című filmje kapta a 71. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon (Berlinale) legjobb filmnek járó Arany Medve-díját. A két magyar versenyfilmet is díjazta a zsűri: Nagy Dénes a legjobb rendezésért járó Ezüst Medvét kapta meg Természetes fény című bemutatkozó alkotásáért, Kizlinger Lilla pedig a legjobb mellékszereplőnek járó Ezüst Medve-díjat nyerte el Fliegauf Bence Rengeteg - Mindenhol látlak című filmjében nyújtott alakításával a nemzetközi zsűri pénteki közleménye szerint.



The Golden Bear for Best Film goes to "Bad Luck Banging or Loony Porn" (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc), directed by Radu Jude and produced by Ada Solomon. #Berlinale



"Amit az idei kurta-furcsa Berlinálé versenyprogramjába válogatott filmjében és filmjével művel, az egyszerre a mozgóképes megszólalás magasiskolája, valamint a klasszikus moziélmény kritikája és dekonstrukciója. Nem azért szenzációs, mert képszerűbben gondolkodik, jobb szövegeket ír vagy hatásosabban vezeti színészeit, mint Mungiu, Puiu vagy Porumboiu, hanem azért, mert ezek magas szintű művelése csak a kiindulópont nála ahhoz, hogy a taglalt témák ellentmondásosságát a feldolgozás, a rögzítés módjának és eszközeinek kritikájával fésülje össze valamivé, ami egyszerre szórakoztató, felforgató és megemészthetetlen. Valamivé, ami túlmutat a hagyományos mozin, és performatív-retorikus mivoltával a videóművészet konceptuális attitűdjével kacérkodik:

Jude megmutatja azt, hogy mit jelenthet a valóban kortárs mozi a 21. században

The Silver Bear for Best Director goes to Dénes Nagy for "Natural Light" (Természetes fény). #Berlinale



The Silver Bear for Best Supporting Performance goes to Lilla Kizlinger in "Forest – I See You Everywhere" (Rengeteg – mindenhol látlak). #Berlinale



" - írta Revizoros kritikájában "Gratulálok a díjazottaknak! Kitűnő sikerek a nemzetközi filmvilág egyik legnagyobb presztízsű fesztiválján. Nemcsak azért lehet büszke az egész magyar filmszakma, mert új magyar tehetségek, Kizlinger Lilla színésznő és Nagy Dénes filmrendező feltűnt az európai filmművészetben, hanem azért is, mert aegy magyar alkotócsapat kezdeményezésére négy ország összefogásával, igazi koprodukcióként valósult meg. Közös múltunk művészi feldolgozása" - idézi a Nemzeti Filmintézet közleményet, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost. Akorábbi Transindexes kollégánk,volt vágóasszisztense.A világjárvány miatt a Berlinalét idén két részletben szervezik meg. A nyilvános vetítéseket és a díjátadó gálákat a június 9-től június 20-ig tartó Berlinale Summer Special című rendezvénysorozatban tartják meg, ha a járványhelyzet megengedi. A fesztivál szakmai részét a online formátumban tartották meg a héten, a fesztiválra beválogatott filmeket pedig csak a zsűritagok és a regisztrált filmes szakemberek nézhették meg. Az elismerésekről döntő nemzetközi zsűrit az Arany Medvével az utóbbi években díjazott művészek közül válogatták ki. Meghívták a testületbet is, aki 2017-ben vitte el a fődíjat Testről és lélekről című filmjével, illetvet is, aki 2018-ban nyerte meg az Arany Medvét a Touch Me Not-tal.