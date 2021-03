Beyoncé lett a legtöbb díjat begyűjtő női előadó a Grammy történetében, miután a vasárnapi, 63. gálán nyert trófeákkal együtt már 28 győzelmet aratott.



Már csak egyetlen zenész előzi meg,, akit 31-szer tüntettek ki az Amerikai Lemezakadémia díjával, de a 39 éves énekesnőnek jók az esélyei, hogy a jövőben őt is beérje - írta a Variety.com.Beyoncé kapta novemberben a legtöbb, kilenc jelölést, vasárnap pedig a legtöbb, négy kategóriában aratott győzelmet: kettőt - köztük a-ért a legjobb zenei videó díját - a gála előtti ceremónián, a másik kettőt az esti tévéközvetítés idején. A legjobb rapdal kategóriájábancímű számmal győzött, a legjobb R&B felvétel díját a-ért kapta.A 28 trófeával a teljes mezőnyben a hatodikról a második helyre ugrott előre, amelyen Quincy Jonesszal osztozik.lett az első nő, aki az év albuma kategóriában háromszor is nyert, vasárnap este a Folklore-ért tüntették ki. Először 2010-ben aratott győzelmet második stúdiólemezével, a Fearless-szel, majd 2016-ban ötödik albumával, az 1989-cel. A Folklore az énekesnő nyolcadik lemeze.A férfi előadók közül hárman - Frank Sinatra, Paul Simon és Stevie Wonder - nyerték el háromszor a kategória díját.Az idei díjátadón egyértelműen a női előadók domináltak. A négy legfontosabb díjat nők vihették haza: Swifté lett az év albuma,a legjobb új művész kategóriában nyert,két egymást követő évben is megkapta az év felvételéért,pedig az év daláért járó díjat.Megan Thee Stallion három díjat is átvehetett, egyben ő lett a Grammy-történelem első női rappere, aki a legjobb rapdalért kapott elismerést.Két díjat nyert H.E.R., Fiona Apple, Kaytranada, a tavaly elhunyt John Prine és az idén elhunyt Chick Corea.A gálát Trevor Noah humorista vezette élőben Los Angelesből, a nézők a világjárvány miatt maszkot viseltek, a kötelező távolságot megtartva kis kerek asztaloknál ültek.A zeneszámokat felvételről mutatták be. Swift 2016 óta először lépett fel a műsorban, a nézők láthatták Eilish,ésműsorát, aki acímű dallal a legjobb szóló popelőadás díját nyerte.A 83 kategóriában kiírt díjak átadó gáláját eredetileg január végére tervezték, de a pandémia miatt az eseményt el kellett halasztani.