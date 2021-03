Két kategóriában is Oscar-díjra jelölték a colectiv című filmet

Két kategóriában is Oscar-díjra jelölték a colectiv című dokumentumfilmet, a legjobb nemzetközi film, illetve a legjobb dokumentumfilm kategóriában is jelölést kapott Alexandru Nanau filmje. Ez az első román alkotás, amelyet az amerikai filmakadémia díjára jelölnek.



Congratulations to the International Feature Film nominees! #OscarNoms pic.twitter.com/SUmbJNXuPm — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2021

A legtöbb jelölést akapta, összesen 10 kategóriában esélyes a díjara. Hat jelölése van a The Father, a Judas and the Black Messiah, a Minari, a Nomadland, a Sound of Metal és a The Trial of the Chicago 7 című filmeknek is. A Promising Young Woman 5 jelölést kapott.Az is történelmi, hogy először van két nő a legjobb rendezés jelöltjei között: Emerald Fennell (Promising Young Woman rendezője) és Chloe Zhao (Nomadland). Ők összességében a hatodik, illetve hetedik női rendezők, akit jelöltek a díjra. Chloe Zhaot összesen négy kategóriában jelölték díjra; a legjobb rendezés mellett a legjobb adaptált forgatókönyv, a legjobb vágó és a legjobb film díját (mint producer) is elnyerheti.A legjobb női főszereplő kategóriában esélyes Mundruczó Kornélcímű drámájának főszereplője, Vanessa Kirby is.A koronavírus járvány jelentősen befolyásolta a jeleltek listáját, a Netflix, a Hulu és az Amazon filmje is gyakran szereplnek az idei díjszezon jelöltjei között. Elég csak arra gondolni, hogy a korábban már említett Mank és Pieces of Woman is először a Netflixen jött ki, de még a hagyományos stúdiók filmjei is adott esetben elérhetők a streaming szolgáltatók műsorában, például a Nomadlandet Amerikában a Hulu sugározza.A 93. Oscar-díjátadó gálát április 25-én rendezik meg Los Angelesben.