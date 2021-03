Gáspárik Attila kapta idén az MSZP képviselője által alapított Rendületlenül-díjat

Második alkalommal adta át Ujhelyi István európai parlamenti képviselő az általa alapított Rendületlenül-díjat, amelyet idén a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatója, Gáspárik Attila vehetett át; a pandémia miatt egyelőre csak virtuális formában. Az elismeréssel - immár hagyományteremtő módon, minden év március tizenötödikén - azoknak a példaértékű munkáját ismerik el, akik „rendületlen hittel és elszántsággal építik a külhoni magyar közösségeket”.



A Rendületlenül-díj idei kitüntetettje, Gáspárik Attila korábban a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rektoraként is dolgozott, de színészi és kulturális menedzseri pályája mellett újságíróként is maradandót alkotott, munkásságát korábban a magyar állam lovagkereszttel ismerte el. A díjat alapító Ujhelyi István hangsúlyozta, hogy székely származású magyar politikusként számára különösen példaértékű és egyfajta iránytűként is szolgál Gáspárik Attila kiemelkedő közösségépítő- és kulturális örökségvédő szerepe az erdélyi magyarság körében.A Rendületlenül-díjat 2020-ban adták át először, akkor a skóciai magyar diaszpóra kulturális életének szervezője,kapta az elismerést.(közlemény)