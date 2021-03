Március 19-én jelenik meg a Teddy Queen első nagylemeze

Így nyilatkozik róla a Teddy Queen zenekar: a nagylemezzel közel 2 éve dolgozunk és mivel életünk első nagylemeze igen nagy mérföldkőként tekintünk rá. A lemez 12 dalt tartalmaz, a címadó dal pedig a Nekem itt a helyem című szerzemény. A lemez koncepciója a körforgás, hiszen az élet különböző szakaszairól szólnak a dalok egy egységet alkotva.



A lemezt március 19-én a gyergyószentmiklósi Figura Studió Színház nagytermében mutatja be a zenekar. A lemez Magyarországon kapható lesz a Tixa.hu-n fizikai formátumban. Erdélyben a Shop and Roll webáruházban lesz megrendelhető valamint a MOL benzinkutakon lesz kapható.Laci: A dal azt a töréspontot mutatja be, amikor az ember végtelenül ábrándozik egy személy után, ám amikor a legjobban benne van abban az érzésben, hogy milyen érzés ha meglenne az a személy akkor jön rá, hogy már régen elment.Csóka: Az Angyalom egy több mint egy éve íródott Csóka által írt dalszöveg amire Laci kitalált egy frappáns ének dallamot és ez után kezdtünk foglalkozni ezzel a dallal. Ebben a számban a magány és a vágyakozás van megjelenítve a lírai én monológja alapján. Az egyedül létben levő lírai én egyre inkább tisztázza magában hogy milyen szerelemre, milyen társra vágyna. A szövegben említett könyv valójában egy életkönyv, egy napló amiben ha a legmélyebb érzéseit beleírja valaki és egy másik személy azonosulni tud vele, akkor az egy lelki társ lehet akivel összhangban lehetne párkapcsolatban élni.Csóka: Egy tanító, tanulságot átadó dala ez a zenekarnak amiben arról van szó, hogy az gondolatainkat és érzéseinket nem szabad a szőnyeg alá söpörni. Kicsit nyugodtabb hangvételű dal aminek az első megszülető sora volt a "hadat üzennek a kimondatlan szavak" amely akkora inspirációt adott, hogy a dalszöveg rögtön meg is született, a zenéjét is Csóka írta amit közösen a zenekarral alakítottunk a jelenlegi hangzásúvá.Laci: Életünk legprofibb videóklipje is társult ehhez a dalhoz, mely az élet egy szakaszának lezárásáról szól. A dal videóklipje azt a történetet írja le amikor valaki elhagy egy közeget miben nem érzi jól magát, ám végül legyőzve önmagát újra és újra visszatér a közegbe, mivel rá van kényszerülve, hogy ott maradjon.Laci: A dal a hitkeresésről szól.Laci: A dal azt a vágyat írja le, amikor már tudjuk hogy mi lesz jó számunkra, megtapasztaltuk a jót és szeretnénk azt örökre magunkévá tudni.Laci: Megvan a tökéletes, szeretnénk megőrizni mindig.Laci: A lemez címadó dala mely a megérkezésről szól, arról a pillanatról amikor egy társadalmilag kitaszított egyén megtalálja a helyét és beilleszkedik. A zűrös múlt is megjelenik a dalban, mint magunkról lerázott tényező.Csóka: A refrén szövege volt az első elem ami megszületett és lendületet adott a dal megírásához. Ez a felszabadúltság érzését, a bulis hangulatát adja a dalnak amit ötvöztünk néhány komoly gondolattal miszerint a lírai én azon elmélkedik hogy jobb ha önmagát adja mint mások bőrébe bújna, ezzel buzdítva mindenkit hogy ne féljen önmagát adni. A befogadás, vendégszeretet és a felnőtté válás tematikák is boncolgatva vannak a szövegben. Ez a Teddy Queen történetének első dala ahol Csóka billentyűzik.Csóka: Ez egy újragondolás eredményeként került a lemezre ugyanis egy előző verzióját a dalnak már játszodta a zenekar közel 2 éven keresztül. Ez egy olyan Teddy dal amiből a fiatalos lendület, céltudatosság és sugárzik. A stúdióban alakítottuk letisztultá és kerek egésszé a régi verzióját a dalnak amiben Laci kedvenc Csóka által írt metafórája szerepel: "imádni való törött hajó, ölembe süllyed, mert pont oda való". Ezt a dalt nagyon szerettük játszani is és feltétlen akartuk hogy felkerüljön majd egy Teddy Queen lemezre.Csóka: A Vibe fesztivál 2019-es himnusza ez a dal ami egyben a legpörgősebb, legzúzdább dala a zenekarnak. Azt az elméletet zenésíti meg, hogy az életben néha az út a fontos a céljaink elérésekor, nem csupán a cél. A lírai én egy magabiztos figura aki tisztában van azzal hogy akadályokba ütközik majd ha valamit elakar érni az ember de ő bízik magában és ezeket átvészeli. Viszonylag ritka jelenség a zenekarnál de ennél a dalnál a szöveg a majdnem véglegessé gyúrt zenei alap után íródott.Csóka: A Nem szól rám senki egy vidám-szakítós dal ami igazán rádióbarát hangzásvilággal rendelkezik. Egy szakítás inspirálta a dalt, azon belül is az az érzés amikor a szakító fél felszabadulásként éli meg a szakítást, mivel már nincs több vádaskodás és nem kell elvárásoknak megfelelni. Ennél a dalnál éreztük, hogy ez egy sikeres dal lehet és igazunk is lett mivel szeretni szokta a közönség és internetes megtekintések terén is tarolt. Ez a dal a szakításnak a "pozitív" oldalát mutatja be ami már volt, hogy segített szakítást áthidalni is pár rajongónak elmondásuk szerint.