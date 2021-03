Szent Mihályhoz csendült fel himnusz a felújítás alatt álló Szent Mihály-templomban: a végeredmény egy fantasztikus videó!

Lassan a végéhez közeledik a 2018-ban elkezdett kolozsvári Szent Mihály templom felújítása, amely a nyilvánosság előtt 2019 szeptemberétől a munkálatok miatt zárva van, s a helyzeten nem sokat javított az immár egy éve tartó világjárvány sem.



Ebben a helyzetben csendült fel a templomban a, a Szent Cecília kórus rendhagyó előadásában:A kórus karnagya,megkeresésére elmondta, hogy az ötlet abból az egyszerű tapasztalatból keletkezett, hogy az utóbbi időszakban több kérdés miatt elég sokat kellett a templomba bejárjon, és mindig szembesült a templomban lévő helyzettel: mindenütt a kőművesek munkájának nyomait látta, köveket, maltert, port.„Hiányzott az a bensőségesség, az a sajátos lelkület, amit megszoktunk, és ahova a hivatásunk nap mint nap szólított. Szerettem volna valamit, ami kicsit lelket visz a munkálatok közé” – számolt be Potyó István.A Szent Cecília kórus és zenekar vezetője arról is beszámolt, hogy a helyzet miatt nem volt lehetőség arra, hogy a hangot és a videót egyszerre, egy helyen vegyék fel, így a hanganyagot a Piarista templomban, majd később a videóanyagot a Szent Mihály templomban készítették.„A Szent Mihály templom tele van mindenfélével, így már csak a koordinálást sem tudtuk volna megvalósítani ott a helyszínen” – mutatott rá a munkafolyamat lépéseire. Az auditív és vizuális anyagokatirányításával készítették elő, amelyet március 19-én, pénteken tettek közzé a kórus Facebook-oldalán , majd szombaton a Youtube-csatornájukra is felkerült.Az előadott zeneművet, Erkel Ferenc-díjas, fiatal, kortárs egyházi zeneszerző komponálta a veszprémi Szent Mihály-szobor avatására.A mű úgy került Kolozsvárra, hogy az egyik kórustag Erasmus-programmal Magyarországon volt tanulni, ahol kapcsolatba került a zeneszerzővel, s miután szóba került a kórus és a Szent Mihály templom, megkapta a zenemű kottáját, és elhozta Erdélybe. A himnuszt először tavaly, a Szent Mihály búcsún énekelte el a Szent Mihály Cecília kórus a Piarista templomban.A Szent Mihály himnusz eredeti változata billentyűs hangszerelésre volt írva, ezért a kolozsvári megszólaltatáshoz – a szerző jóváhagyásával – Potyó István átdolgozta zenekarra. Ez a változat szólal meg a mostani online előadásban is, aminek elkészüléséhez ugyancsak hozzájárult a szerző.Kérdésünkre a karnagy arról is beszámolt, hogy a Szent Cecília kórus a pandémiában is működik – bár eléggé takaréklángon: „Visszaszorított próbameneteket tartunk, olyankor találkozunk. A Covid-19-en a kórus és zenekar jó része már túlesett, köztük én is. A próbákon kisebb létszámmal ugyan és az egymástól való távolság betartásával, de énekelgetünk: készülünk a húsvétra” – mondta.Potyó István arról is beszámolt, hogy a tavaly is tartottak koncertet, a szabályok betartásával, visszafogott körülmények között a Szent Mihály plébánia udvarán, a szabadtérben. Hasonlóan ehhez, az idén is terveznek koncertet tartani, vagy a plébánia udvarán, vagy a Piarista templomban. Erről a kórus közösségi médiafelületein lehet majd értesülni.A karnagy elmondta, hogy a jelenlegi előadásuk egy fohász, egy ima, amelynek a fő kérése az, hogy a templomban való építkezési munkálatok sikeresen befejeződjenek: „Azért időzítettük erre a pillanatra, mert éppen a karzat előtt kezdték meg az állványzat elbontását, a templomhajó nagyjából most már kész van, a munkálatok a szentélyben zajlanak tovább. És addig akartuk ezt az előadást kivitelezni, amíg az állványok még állnak, amíg még építőtelep van a templomban. Mert az úgymond »otthonunkat« ezzel ilyen formában is szerettük volna megörökíteni, és így lelket vinni az egész munkálatba” – osztotta meg velünk, majd hozzátette: maga a himnusz szövege is arról szól, hogy a harcos védelmező Szent Mihály oltalmát és közbenjárását kérjük. (.)